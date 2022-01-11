Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героєм

17-річний підліток врятував водія та пасажирів маршрутки/ facebook.com/DSNSZP

У Мелітополі Запорізької області підліток врятував водія та пасажирів маршрутки. Чоловікові за кермом раптово стало погано.

Про те, як змінилося життя 17-річного Олександра Оганьяна з Мелітополя, який зміг зупинити некеровану маршрутку з пасажирами, розповіли в сюжеті "ТСН".

Того дня хлопець їхав на заняття в Пласті, в іншій маршрутці прямо за ним слідували і маленькі вихованці. Саме діти стали свідками того, як мікроавтобус попереду різко змінив напрямок і виїхав на зустрічну смугу, тому що водієві стало погано.

Хлопець через весь салон кинувся до водія, перехопив кермо і зумів загальмувати. А потім - надавав першу допомогу водієві аж до приїзду лікарів. Решта пасажирів розбіглися. Потерпілий зателефонував через тиждень і подякував.

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Також Алескандра готові взяти в ДСНС, як тільки він отримає середню освіту. Хлопець також мріє отримати і водійське посвідчення. Попри те, що хлопець зупинив маршрутку, прав у нього досі немає.

Пасажири кричали "водієві погано!"

Інцидент стався ще 4 листопада. Під час руху водієві стало погано і він втратив керування. Некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17 - річному пасажиру - він підскочив до водія, вирулив маршрутку на узбіччя і зупинив.

"Пасажири кричали" водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", — розповідав 17-річний підліток Олександр після того, що сталося.

Далі хлопець викликав поліцію і швидку, а до приїзду медиків разом з ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу.

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