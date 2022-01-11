УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героєм

11 січня 2022, 11:28
Прослухати новину
Зупинити

Хлопець не розгубився в стресовій ситуації.

false
17-річний підліток врятував водія та пасажирів маршрутки/ facebook.com/DSNSZP

У Мелітополі Запорізької області підліток врятував водія та пасажирів маршрутки. Чоловікові за кермом раптово стало погано.

Про те, як змінилося життя 17-річного Олександра Оганьяна з Мелітополя, який зміг зупинити некеровану маршрутку з пасажирами, розповіли в сюжеті "ТСН".

Того дня хлопець їхав на заняття в Пласті, в іншій маршрутці прямо за ним слідували і маленькі вихованці. Саме діти стали свідками того, як мікроавтобус попереду різко змінив напрямок і виїхав на зустрічну смугу, тому що водієві стало погано.

Хлопець через весь салон кинувся до водія, перехопив кермо і зумів загальмувати. А потім - надавав першу допомогу водієві аж до приїзду лікарів. Решта пасажирів розбіглися. Потерпілий зателефонував через тиждень і подякував.

читайте такожЛедь помітили в 30 метрах від берега: в Одесі дивом врятували жінку, яку несло в мореЗараз хлопець професійно займається карате, регулярно відвідує пластівські вишколи.

Реклама

Також Алескандра готові взяти в ДСНС, як тільки він отримає середню освіту. Хлопець також мріє отримати і водійське посвідчення. Попри те, що хлопець зупинив маршрутку, прав у нього досі немає.

Пасажири кричали "водієві погано!"

Інцидент стався ще 4 листопада. Під час руху водієві стало погано і він втратив керування. Некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17 - річному пасажиру - він підскочив до водія, вирулив маршрутку на узбіччя і зупинив.

"Пасажири кричали" водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", — розповідав 17-річний підліток Олександр після того, що сталося.

Далі хлопець викликав поліцію і швидку, а до приїзду медиків разом з ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Мелітополя підліток
Зараз ви переглядаєте новину «Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героєм». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настійЯєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настій Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяФінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємниця Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяЛюбовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємниця Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду
12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

Реклама
10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

Реклама
07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

23:06

У Києві стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"Відео

Реклама
23:05

Які продукти небезпечні для сніданку - лікар дала відповідьВідео

22:37

Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніВідео

22:16

Будинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 роціФотоВідео

21:57

В Івано-Франківську чоловік жорстоко знущався над пенсіонеркою і кинув помиратиВідео

21:53

Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

21:40

Чому Росія та США не змогли домовитися у ЖеневіПогляд

21:28

У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

21:25

В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

21:15

У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

21:01

Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти