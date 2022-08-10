Країни G7 вимагають від Росії негайно повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Запорізька АЕС / Reuters, Telegram Андрій Єрмак

Міністри країн G7 закликали агресивну Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. Також вони вимагають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

В заяві G7, яка була опублікована на сайті МЗС Німеччини йдеться, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і глава європейської дипломатії засудили дії Росії.

Вони закликали повернути під контроль України всі ядерні об'єкти, в тому числі ЗАЕС.

"Український персонал, що експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску", - йдеться в повідомленні.

У G7 заявили, що дії РФ на Запорізькій АЕС загрожують небезпеці багатьох країн і підвищують ризик ядерної катастрофи.

Крім того, Росія перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Окупанти на Запорізькій АЕС

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

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