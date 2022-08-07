Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: тепер неможливо вчасно виявити витік радіації

Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / Колаж фото УНІАН, Reuters

Російські окупанти не припиняють тероризувати весь світ. Вони знову обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Внаслідок цього постраждав працівник АЕС, його госпіталізували. Про це повідомляє Енергоатом.

Снаряди влучили поблизу із сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. На території 800 кв. метрів вибиті вікна.

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Це небезпечно, адже працівники АЕС не зможуть вчасно виявити витік радіації з контейнерів з відпрацьованим паливом.

Відомо, що працівник АЕС отримав осколкові поранення, він перебуває у місцевій лікарні.

Слід зазначити, що цей обстріл був запланований заздалегідь, про що знали працівники "Росатома". 500 росіян та персонал "Росатома" сховались у бункерних приміщеннях перед початком обстрілу атомної станції.

Нагадаємо, 5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

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