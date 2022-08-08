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"Буде або російська земля, або випалена пустеля": в РФ натякнули, що підірвуть Запорізьку АЕС

8 серпня 2022, 12:19

Окупанти відкрито кажуть, що замінували важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції. При цьому вони погрожують вибухом при спробі штурму ЗСУ.

Запорізька АЕС, вибух
Загарбники замінували важливі об'єкти станції Запорізької АЕС і погрожують вибухом / Фото УНІАН

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - сказав він.

При цьому життя особового складу, який неодмінно загине при виконанні наказу, Васильєва абсолютно не хвилює.

"Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ, ми повинні виконати його з честю!", - додав загарбник.

'Буде або російська земля, або випалена пустеля': в РФ натякнули, що підірвуть Запорізьку АЕС

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії.

Інші новини:

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