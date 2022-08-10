РФ цинічно бреше про обстріл Запорізької АЕС та скликає Радбез ООН

Окупанти звинувачують ЗСУ нібито в обстрілі ЗАЕС та скликають Радбез ООН / Колаж фото УНИАН, Reuters

Росія цинічно звинувачує українських захисників нібито в обстрілах Запорізької АЕС. Вони навіть вирішили скликати засідання Ради безпеки ООН. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, повідомляють росЗМІ.

Він додав, що засідання просять провести вже завтра, 11 серпня. Натомість в ООН поки не відреагували на запит.

Полянський намагається всіх переконати, що Україна нібито "влаштовує провокації".

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Інші новини: