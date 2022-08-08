Окупанти обстрілюють Енергодар: серйозні поранення отримала співробітниця Запорізької АЕС

Запорізьку АЕС обстрілюють російські окупанти / Фото УНІАН

Українські атомники продовжують отримувати серйозні поранення через обстріли російськими військовими Запорізької АЕС та міста Енергодар.

Так, в результаті ворожого вогню в прибережній зоні орієнтовно о 15:30 в неділю, 7 серпня, працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникаюче осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації Енергодарської міської лікарні в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

"Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС і його міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, але і до постійної загрози життю і здоров'ю працівників Запорізької АЕС і місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

В Енергоматомі додали, що попри небезпеку український персонал станції продовжує працювати, виконуючи всі заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції й будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - сказав він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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