Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень

Марія Николишин
4 жовтня 2025, 10:59
355
В Україні розглядається підвищення мінімальної зарплати для освітян.
Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень
Підвищення зарплат в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Зарплата вчителів може зрости на 50%
  • Середня зарплата складатиме 30 тисяч гривень
  • Це може статись вже з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50% та становитиме до 30 тисяч гривень на місяць. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

Він наголосив, що поточна зарплата вчителів недостатня, незважаючи на важливість їхньої професії.

відео дня

"Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні - це 15 тисяч гривень, а якщо взяти, наприклад, управління класом або додаткові навчальні години, це ще приблизно 5 тисяч. Якраз є пропозиція підвищити цього року грошове забезпечення наших учителів на 50%. У середньому це буде 30 тисяч гривень середня зарплата вчителя в Україні", - йдеться у заяві.

За його словами, такий крок особливо важливий під час війни.

Крім того, нардеп додав, що розглядається підвищення мінімальної зарплати для освітян, а не тільки для викладачів із великим досвідом роботи та стажем.

На його думку, це рішення підтримає всіх працівників освітньої сфери.

Зарплати вчителів

Варто додати, що нардеп та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв, що українські педагоги мають отримувати щонайменше 1500 доларів (приблизно 64 тис. грн) на місяць.

За його словами, саме такий рівень зарплати має стати орієнтиром для держави.

Виплати українцям - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочне перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Також відомо, що Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення суттєво підняти зарплати для медиків, які працюють у найбільш небезпечних регіонах країни.

Читайте також:

Про персону: Руслан Горбенко

Руслан Горбенко — український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Кандидат економічних наук, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зарплати учителі новини України підвищення зарплат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

12:28Україна
Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

11:57Світ
НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

11:53Світ
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Що тепер буде з дітьми Кеосаяна і Симоньян: у Росії влаштували істерику

Що тепер буде з дітьми Кеосаяна і Симоньян: у Росії влаштували істерику

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Останні новини

12:28

Коли в Україні з’явилось слово "гімн", та що воно означає – відповідь здивує

12:28

Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

12:25

"Мама в 47": відома українська ведуча показала новонародженого первістка

11:57

Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

11:57

Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
11:53

НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

11:43

Уражено низку важливих об'єктів: в Генштабі розкрили деталі ударів по Росії

11:40

Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має виглядВідео

11:33

Один шматочок - і печінку не врятувати: шість головних правил "тихого полювання"Відео

Реклама
11:17

Принц Вільям зробив несподівану заборону своїм дітям: "Дуже суворо стежимо"

10:59

Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень

10:56

Американського репера P.Diddy засудили і дали тюремний термін

10:41

Путін змінить свою позицію щодо війни: політолог назвав умову

10:14

Борти Ту-95 вже з ракетами: українців попередили про загрозу масованого удару

10:06

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

10:01

На Риб чекає шикарний місяць, але є два небезпечні дні: гороскоп на жовтень 2025Відео

09:43

Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеженняФото

09:14

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змінВідео

09:08

РФ запустила дрони по Україні: спалахнула пожежа, почались відключення світлаФото

08:57

Повернули контроль і витискають росіян: ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті

Реклама
08:10

Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО?Погляд

07:46

Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗВідео

06:15

Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

06:10

З якого дива Білорусь має недоторканість?Погляд

05:30

Доленосний шлях відкриється трьом знакам зодіаку 4 жовтня: список щасливчиків

05:05

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

04:32

Потрібна лише зубна щітка: лайфхак для неймовірного об'єму волосся

03:56

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

03:30

Досвідчені грибники найчастіше помиляються: як правильно збирати грибиВідео

03:05

Метеочутливим приготуватися: Україну накрила жорстка магнітна буря

03:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в офісі за 45 сек

02:45

Яких людей треба тримати подалі: 6 типів токсичних знайомих, які руйнують життя

01:43

Їх недооцінюють: астролог назвала 3 знаки зодіаку з найвищим IQ

01:17

Одесу може затопити знову: названо райони, звідки краще евакуюватись під час злив

00:36

ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині, - DeepState

00:05

Британці масово заливають рідину для миття посуду в раковину: в чому причина

00:01

Сочі масовано атакували дрони, коли там перебував Путін - ЗМІ

03 жовтня, п'ятниця
23:51

Путін у відчаї через війну і йде на безпрецедентний крок: ЗМІ дізналися деталі

22:39

Маленькі, але важливі: для чого потрібні сині таблички з цифрами на дорогахВідео

22:10

Угорці нібито не хочуть бути в ЄС з українцями: Орбан назвав причину

Реклама
21:42

Коли в жовтні потрібно переводити стрілки годинника: з'явилося актуальне уточнення

21:26

По газових об'єктах України було випущено 35 ракет: де найгірша ситуація

21:09

Атаки по Україні зростуть взимку: розвідка Естонії назвала найнебезпечнішу ціль РФ

21:09

"Прогнози лікарів не радують": путініст Кіркоров приготувався до смерті

20:50

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

20:48

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

20:41

Не врятує навіть Китай: експерт розповів, як прищучити Путіна по-крупному

20:24

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

20:20

Андрій Матюха та діяльність його фонду: цифрові рішення, допомога лікарням і міжнародні проєкти актуально

20:06

У житті Кіта Урбана знайшли нову жінку, від Ніколь Кідман він може отримати мільйони

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти