Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень

В Україні розглядається підвищення мінімальної зарплати для освітян.

https://glavred.net/economics/zarplata-uchiteley-mozhet-vyrasti-na-50-nardep-skazal-kogda-zhdat-povysheniy-10703774.html Посилання скопійоване

Підвищення зарплат в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Зарплата вчителів може зрости на 50%

Середня зарплата складатиме 30 тисяч гривень

Це може статись вже з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50% та становитиме до 30 тисяч гривень на місяць. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

Він наголосив, що поточна зарплата вчителів недостатня, незважаючи на важливість їхньої професії.

відео дня

"Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні - це 15 тисяч гривень, а якщо взяти, наприклад, управління класом або додаткові навчальні години, це ще приблизно 5 тисяч. Якраз є пропозиція підвищити цього року грошове забезпечення наших учителів на 50%. У середньому це буде 30 тисяч гривень середня зарплата вчителя в Україні", - йдеться у заяві.

За його словами, такий крок особливо важливий під час війни.

Крім того, нардеп додав, що розглядається підвищення мінімальної зарплати для освітян, а не тільки для викладачів із великим досвідом роботи та стажем.

На його думку, це рішення підтримає всіх працівників освітньої сфери.

Зарплати вчителів

Варто додати, що нардеп та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв, що українські педагоги мають отримувати щонайменше 1500 доларів (приблизно 64 тис. грн) на місяць.

За його словами, саме такий рівень зарплати має стати орієнтиром для держави.

Виплати українцям - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочне перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Також відомо, що Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення суттєво підняти зарплати для медиків, які працюють у найбільш небезпечних регіонах країни.

Читайте також:

Про персону: Руслан Горбенко Руслан Горбенко — український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Кандидат економічних наук, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред