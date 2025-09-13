Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

Місцеві органи влади та заклади освіти можуть встановлювати додаткові виплати.

Кабінет міністрів України ухвалив нові правила виплат для педагогів, які стосуються щорічної винагороди, надбавок за стаж та доплат за інклюзивне навчання. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Тепер усі освітяни отримуватимуть щорічну грошову премію за сумлінну роботу в розмірі до одного посадового окладу, який наразі становить 3195 гривень.

Також місцевим органам влади надано право встановлювати додаткові види та розміри виплат. Зміни торкнулися й надбавок за вислугу років: тепер до стажу педагогічної роботи враховуватимуть періоди служби на низці посад, що раніше не зараховувалися.

Це дозволить більшій кількості працівників отримувати відповідні надбавки, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Окремо уряд затвердив порядок виплат доплат за інклюзивне навчання. Вихователі-методисти дитячих садків, де є три й більше інклюзивних груп, отримуватимуть доплату у розмірі 20% від посадового окладу. При цьому заклади освіти та їхні засновники можуть встановлювати додаткові надбавки за рахунок власних коштів.

Українські зарплати - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат. Крім того, висувалася вимога не оподатковувати частину зарплати, що відповідає прожитковому мінімуму.

Водночас, Главред писав, що за другим сценарієм макроекономічного прогнозу від Міністерства фінансів, зростання мінімальної зарплати в Україні може бути повільнішим, ніж планувалося. Цей сценарій враховує тривалу війну.

Крім цього, прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні планують підвищити базову заробітну плату для лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. За її словами, вона повинна бути не менше 35 тис. грн.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

