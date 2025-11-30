Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Ексклюзиви

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"

Ангеліна Підвисоцька
30 листопада 2025, 09:30
207
Руслану Харюку було всього 29 років. Поранення було надскладним, шансів не життя в нього не було.
Руслан Харюк
На фронті загинув сержант розвідки Руслан Харюк / Колаж: Главред, фото: Анна Пальчик

Російські окупанти вбили головного сержанта розвідки Руслана Харюка з позивним "Кінг". Він особисто брав участь у звільненні Харківщини та боях на Донбасі. Про його життєвий та бойовий досвід Главреду розповіла кохана воїна Анна.

Що відомо про Руслана Харюка

Руслан народився 23 грудня 1994 року у селі Плоска Чернівецької області. Ще з дитинства він любив свою країну та виростав справжнім патріотом.

"Руслан був дуже патріотичною людиною, справжнім сином своєї країни, цвітом нації. Він був доброю людиною, щирим, відвертим. У ньому поєднувалися людяність, сила і загострене почуття справедливості. Завжди допомагав іншим, не міг пройти повз, якщо комусь було важко. Як син, він був дуже турботливим. При знайомстві казав, що мама - це як ікона, і що, ким він став у житті, завдячує саме їй. Говорив про неї з великою любов’ю і повагою", - розповідає Анна.

відео дня

Руслан служив у Нацгвардії. Після цього він почав працювати в охоронній фірмі, де добре зарекомендував себе.

Початок війни

Коли російські окупанти прийшли в Україну з повномасштабною війною, Руслан навіть не роздумував, він залишив все і пішов захищати рідну землю від ворога. З перших днів вторгнення він приєднався до Сил спеціальних операцій.

Він бра участь у звільненні населених пунктів Харківської області: Руські Тишки, Борщова, Куп’янськ. Але продовжити він не зміг, бо отримав поранення.

У 2022 році Руслан проходив реабілітацію та займався волонтерством. Згодом він поїхав на навчання у Великобританію. Тривалий час він працював інструктором та навчав побратимів не по методичках, а розповідав, що їм справді може знадобитися у бою.

Руслан Харюк
На фронті загинув сержант розвідки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Позивний "King"

У Руслана Харюка був позивний "King". Це не просто слово, воно мало величезне значення і пройшло з Русланом повз усе його життя.

"Ще змалечку, коли він допомагав мамі, стояв і казав, що коли виросте, хоче бути королем. Напевно, це в нього ще з дитинства, така внутрішня сила й впевненість. І навіть його ім’я – Руслан – має дуже глибоке значення. У перекладі воно означає "лев", "сильний, хоробрий, як лев". І це про нього. У ньому справді була ця левова відвага, гідність і сила духу", - каже Анна.

У чоловіка навіть на шиї було татуювання з короною, тому він і обрав собі символічний позивний, який був родом ще з дитинства.

Руслан Харюк
На фронті загинув сержант розвідки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Останні бої

У червні 2025 року Руслан приєднався до 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", де став командиром розвідки. Він робив усе можливе, щоб звільнити рідну землю від ворога.

Руслан мріяв про перемогу, Він хотів створити власну родину та жити у вільній Україні під мирним небом.

Навіть попри біль, який нагадував про важке поранення, Руслан не відмовився від служби. Він постійно думав про побратимів та своїх найрідніших.

"Руслан ніколи не жалівся, не розповідав детально про поранення чи втрати. Багато його побратимів загинуло. Якось я запитала про історію прапора ССО, який висів у нього вдома, весь у підписах. Він сказав: "Історія дуже важка… Багатьох хлопців уже немає. Колись я тобі все розкажу …" Але більшість історій він так і не встиг розповісти … Був дуже турботливий. Сам на злагодженнях в +40 жару, а хвилюється про мій настрій. Якщо чув мою стурбованість по телефону, розмовляв поки я не починала сміятись і трошки заспокоювалась, хоча в нього там пекло було, групи виходили і постійно "300", "200", ніхто цілим не виходив", - пригадує кохана воїна.

25 червня 2024 року Руслан виконував бойові завдання у селі Сокіл Покровського району на Донеччині. Там було справжнє пекло і чоловік був дуже тривожний.

"На 4-5 наших захисників було 30 окупантів. Він був командиром. Він готував штурми і вів побратимів … Він не знав, що вони підуть 26 червня на штурм. О 18:44 він подзвонив мені, ми поговорили і продовжили переписуватись. Він казав, що вони вже відпочивають і готують в 20:18. А вже о 20:46 він надіслав голосове повідомлення, що вони йдеть на завдання і з ним точно не буде зв’язку два дні, бо телефон він із собою не бере",- пригадує Анна.

Тоді дівчина не знала, що його останнім повідомленням стануть слова "Люблю, цілую, молися".

Руслан Харюк
Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Загибель Руслана Харюка

З вечора 26 червня Руслан так і не вийшов на зв’язок. Кохана не полишала надії та щодня намагалася зв’язатися з ним.

"Я писала до 2 числа щодня. Якщо я щось десь відчувала, я відганяла всі погані думки. Все, що я думала, що він отримав поранення, що він десь у лікарні. Він мені снився щодня. У ті короткі часи, коли я засинала, він завжди був ніжний, спокійний, усміхнений", - зізнається дівчина.

29 червня Анна була настільки виснажена через всі переживання, що навіть не могла заспокоїтись. Тоді Руслан прийшов до неї уві сні та залишив коротке і дивне послання.

"Коли я заснула, він наснився мені і сказав: "4 дні". В мене навіть досі в телефоні це записано в нотатках – просто "4 дні". Через чотири дні я дізналася, що його більше немає", - пригадує Анна.

27 червня 2024 року Руслан загинув.

"Був танковий постріл. Побратим сказав, що осколок з чоловічий кулак прилетів йому прямо в шию. Там не було шансів вижити, смерть була миттєвою. Він йшов трохи позаду і біля нього був приліт. Загинув тільки він.

Незадовго після смерті Руслана росіяни все ж окупували населений пункт Сокіл, у якому загинув чоловік.

Руслан Харюк
На фронті загинув сержант розвідки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Нагороди Руслана Харюка

Руслан Харюк був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за героїзм та відвагу.

Рідні створили петицію про посмертне присвоєння Руслану звання Героя України. Ця петиція набрала необхідну кількість голосів і вже перебуває на розгляді у президента.

Інші новини про загиблих

Раніше Главред розповідав про те, що на Дніпропетровщині загинув рятувальник, який приїхав рятувати людей на місці ворожих ударів. Це сталося у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Майстер-сержант був водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини. Єгоричев отримав тяжкі поранення та загинув.

Також відомо, що ракета вбила брата відомого журналіста. Внаслідок ракетного удару по плацу у глибокому тилу загинув 43-річний Володимир "Знахар" Святненко. Чоловік воював на "гарячих" точках, а потім став пілотом дронів.

3 листопада стало відомо, що на фронті загинув відомий український фотограф. Костянтин Гузенко захищав Україну з 2024 року у складі Морської піхоти ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

11:26Світ
Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

10:27Україна
Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Останні новини

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

09:30

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"Ексклюзив

09:08

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Реклама
08:55

РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Реклама
20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

Реклама
14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти