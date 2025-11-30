"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

Ви дізнаєтесь:
- Ольга Мартиновська показала ексчоловіка
- Як змінились їхні стосунки
Українська рестораторка та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про новий етап стосунків із колишнім чоловіком та батьком її донечки Іваном Кобцем. У Instagram вона опублікувала зворушливу світлину та поділилась тим, як змінились їхні взаємини.
Після інтенсивних обстрілів Києва рестораторка відчула полегшення, що донечка не була поруч із нею. У цей час Віра перебувала разом із батьком.
"Ніч знову не для сну. Гуркотіло, а я просто думала, як добре, що Віра у тата. Як добре, що у Віри є тато", — зізналась Мартиновська.
Як зазначила рестораторка, вони з колишнім чоловіком налагодили свої стосунки. Тепер у Віри є дві люблячі родини, де вона може відчувати безпеку та підтримку. Суддя "Мастер Шеф" підкреслила, що непорозуміння дорослих не повинні впливати на дітей.
"Ми налагодили стосунки, і в неї є дві сім'ї, дві сильні любові. У Віри Іванівни нарешті побачення з Іваном. Проблеми та стосунки дорослих — це їхні проблеми, дітям — безумовна любов і турбота назавжди", — сказала Ольга.
Ольга Мартиновська — особисте життя
Суддя "Мастер Шеф" була у шлюбі з Іваном Кобцем. У 2016 році в пари народилася донька, яку назвали Віра. Проте сімейне життя тривало недовго: через два роки, у 2018-му, подружжя розлучилося. Після розриву стосунків спілкування між колишніми партнерами деякий час залишалось напруженим.
Про персону: Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська - українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного застосунку Culinara. Співорганізаторка кулінарних книжок "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книжка", авторка "Великої кулінарної книжки" і "Великоднього столу з Олею Мартиновською".
