Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

Христина Трохимчук
30 листопада 2025, 04:47
117
Ольга Мартиновська зробила несподіване зізнання щодо ексчоловіка.
Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська про стосунки з ексчоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ви дізнаєтесь:

  • Ольга Мартиновська показала ексчоловіка
  • Як змінились їхні стосунки

Українська рестораторка та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про новий етап стосунків із колишнім чоловіком та батьком її донечки Іваном Кобцем. У Instagram вона опублікувала зворушливу світлину та поділилась тим, як змінились їхні взаємини.

Після інтенсивних обстрілів Києва рестораторка відчула полегшення, що донечка не була поруч із нею. У цей час Віра перебувала разом із батьком.

відео дня

"Ніч знову не для сну. Гуркотіло, а я просто думала, як добре, що Віра у тата. Як добре, що у Віри є тато", — зізналась Мартиновська.

Колишній чоловік Ольги Мартиновської
Колишній чоловік Ольги Мартиновської / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Як зазначила рестораторка, вони з колишнім чоловіком налагодили свої стосунки. Тепер у Віри є дві люблячі родини, де вона може відчувати безпеку та підтримку. Суддя "Мастер Шеф" підкреслила, що непорозуміння дорослих не повинні впливати на дітей.

"Ми налагодили стосунки, і в неї є дві сім'ї, дві сильні любові. У Віри Іванівни нарешті побачення з Іваном. Проблеми та стосунки дорослих — це їхні проблеми, дітям — безумовна любов і турбота назавжди", — сказала Ольга.

Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська - донька / фото: instagram.com, Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська — особисте життя

Суддя "Мастер Шеф" була у шлюбі з Іваном Кобцем. У 2016 році в пари народилася донька, яку назвали Віра. Проте сімейне життя тривало недовго: через два роки, у 2018-му, подружжя розлучилося. Після розриву стосунків спілкування між колишніми партнерами деякий час залишалось напруженим.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомив, що українському актору Остапу Ступці, який спричинив ДТП у нетверезому стані, не змінили вирок попри апеляцію. Зірці доведеться відбувати покарання. Дорожньо-транспортна пригода за участі Ступки сталася 4 квітня 2023 року в Голосіївському районі Києва.

Також учасниця "Холостяка 14" Юлія Коренюк розкрила, що у неї сталась напружена розмова з Тарасом Цимбалюком, яку не показали в ефірі шоу. Вона зазначила, що відчула від Цимбалюка докори та претензії, а не реальну підтримку, хоча очікувала від нього більшого розуміння.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська - українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф", а з 2020 року його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного застосунку Culinara. Співорганізаторка кулінарних книжок "100 рецептів на кожен день" і "Велика кондитерська книжка", авторка "Великої кулінарної книжки" і "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Ольга Мартиновська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

08:13Світ
Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

23:09Війна
Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

22:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише зараз

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише зараз

Останні новини

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

Реклама
21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

Реклама
16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

Реклама
12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

11:56

"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранніВідео

11:56

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

11:29

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:25

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атакуФото

10:56

На кого чекає рік великих грошей та кохання: помісячний прогноз Таро на 2026-йВідео

10:53

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

10:48

Восени чи навесні: коли краще обрізати виноградВідео

10:43

"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

10:38

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти