Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

Як Кремль поширює неправдивий наратив про "крах" лінії фронту / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головні висновки ISW:

Кремль вигадує міф про розпад оборони України

РосЗМІ фабрикують паніку за допомогою фейків і ШІ

РФ хоче примусити Захід і Україну погодитися на вимоги Кремля

Останні дні російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним разом із підконтрольними Кремлю медіа активно просувають вигадану тезу про те, що українська оборона нібито стоїть на межі розпаду. Проте насправді така картина не відповідає реальності й, за оцінкою аналітиків, має конкретну політичну мету. Про це повідомляє новий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо Москва поширює фейки?

Фахівці ISW вважають, що Москва свідомо транслює цей пропагандистський меседж. Ймовірно, йдеться про спробу змусити як Україну, так і її партнерів на Заході прийняти умови, яких РФ не здатна досягнути на полі бою.

Аналітики зазначають, що для створення ілюзії "неминучого обвалу фронту" Кремль використовує низку маніпуляцій та вигаданих тверджень.

Як росЗМІ масово тиражують вигадані наративи?

Один із російських пропагандистських блогерів пов’язав активізацію цих фейкових новин із виступом Путіна 27 листопада, після якого державні ЗМІ почали масово тиражувати неправдиві заяви про "крах" оборони України. Серед нав’язаних тез:

нібито масові випадки дезертирства серед українських військових;

фейкові "прогнози" про швидкий наступ російських сил на Київ;

вигадані твердження, що українську армію вже повністю розгромлено і її залишилося "лише добити".

Той самий воєнкор також розкритикував російські ЗМІ за перекручування навіть тих незначних територіальних змін, які відбуваються, та за перебільшення заяв самого Путіна. Більше того, за його словами, для створення неправдивих доказів Росія навіть задіює штучний інтелект, генеруючи фейкові відео із "здачею" українських військових.

"(РосЗМІ - ред.) також намагаються посилити зусилля Кремля по створенню враження, що російські війська неминуче знесуть ділянки фронту в Україні, знищать найбоєздатніші елітні підрозділи України та загалом знизять боєздатність українських збройних сил, і що Україна та Захід повинні, отже, негайно поступитися вимогами Росії, перш ніж ситуація для України погіршиться", - пояснили у ISW.

Чи справді бойові дії залишаються позиційними?

При цьому російський військовий блогер визнав, що лінія фронту зовсім не "розвалюється", а російська армія значно далі від перемоги, ніж заявляє Кремль. Він підтвердив, що РФ намагається зберігати ініціативу, але робить це ціною великих людських і матеріальних втрат.

За його словами, бойові дії по всій лінії фронту носять позиційний характер, а Збройні сили України проводять власні контратаки, що підтверджено відкритими джерелами і даними з поля бою.

Воєнкор також зазначив, що українські сили продовжують тримати оборону на Харківському напрямку, здійснюють контратаки у східній частині Вовчанська та протистоять російським атакам у районах Куп’янська й Борової.

Його оцінки повністю суперечать заявам Путіна від 27 листопада, де той стверджував про "завершене захоплення Куп’янська", "контроль над більшістю Вовчанська" та нібито "нездатність ЗСУ утримувати оборону біля Осколу".

Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Яким чином заяви Путіна суперечать реальній ситуації?

Крім того, блогер спростував слова Путіна щодо того, що російські війська нібито проводять масштабні операції з оточення і змушують українську армію кидати оборонні позиції. Він пояснив, що певні тактичні відходи українських підрозділів є частиною військових рішень, спрямованих на укріплення інших ділянок або уникнення загрози оточення. За його словами, аналогічно діє і російська сторона.

Аналітики ISW наголошують, що хоча ситуація в окремих районах фронту, зокрема під Покровськом і Гуляйполем, залишається складною, пропагандистські заяви Кремля значно перебільшені і не відображають реальної обстановки.

"Примітно, що спотворене уявлення Кремлем ситуації на місцях було настільки далеким від реальності, що відомий російський блогер, який виступає за війни, вирішив, що потрібно виступити з власною коригувальною заявою", – підсумували в ISW.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні - що відомо

За словами ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, які він озвучив 27 листопада, Україна і Сполучені Штати Америки цього тижня планують продовжити роботу над формуванням плану припинення війни. Метою зустрічей делегацій є розвиток домовленостей, досягнутих на попередніх переговорах у Женеві.

Дмитро Пєсков, речник Кремля, 28 листопада підтвердив, що Сполучені Штати вже передали Росії "основні положення" мирної ініціативи. Він стверджує, що ці положення були погоджені в Женеві під час переговорів між представниками Києва та Вашингтона. Пєсков додав, що "деталі", пов'язані з "міжнародним визнанням рішень щодо врегулювання конфлікту в Україні", будуть обговорюватися та узгоджуватися пізніше.

Тим часом, 29 листопада президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Ця група уповноважена вести переговори про досягнення миру зі США, іншими міжнародними партнерами та Росією. Головою цієї делегації було призначено Рустема Умєрова, який обіймає посаду секретаря РНБО.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

