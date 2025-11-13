Рус
Росіяни мають зразки всіх українських БпЛА: "Флеш" розповів, чим це загрожує

Інна Ковенько
13 листопада 2025, 10:09
Більшість секретів зберігаються тільки до першого трофеювання.
Росіяни мають зразки всіх українських БпЛА
Росіяни мають зразки всіх українських БпЛА / Колаж: Главред, фото: Мілітарний, Сергій "Флеш"

Коротко про головне:

  • Росіяни мають зразки всіх типів українських БпЛА
  • Трапилося це після розгортання на фронті російської мережі РЛС
  • Більшість секретів зберігаються до першого трофеювання

Армія окупантів у вигляді трофеїв має всі типи основних БПЛА, які використовує українська армія.

Трапилося це після того, як російський підрозділ безпілотних систем "Рубікон" розгорнув по фронтах мережу РЛС і почав збивати розвідувальні крила ЗСУ. Про це повідомляє фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Звичайно, вони в своєму Центрі вивчили всю електроніку, системи зв'язку всередині наших БПЛА і системи навігації. Звичайно, вони знають всі наші частоти", - говорить "Флеш".

Експерт зазначає, що аналітика так званих російських експертних каналів, які розповідають про українські безпілотники і гадають навколо принципів роботи наших систем навігації не варта уваги.

Бескрестнов вважає, що їхні поверхневі оцінки не повинні вводити в оману щодо обізнаності реальних російських спеціалістів у галузі БпЛА про дрони, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

"Це означає лише одне, з цими "ТГ експертами" професійна армія Росії не вважає за потрібне нічим ділитися", - підкреслює експерт.

Він констатує, що більшість секретів зберігаються тільки до першого трофеювання. І цей принцип рівнозначно діє як у нас, так і в армії РФ.

Наступ РФ - думка експерта

Російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напрямку, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське-Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога й підготувати подальший наступ на Запоріжжя", - підкреслює "Флеш".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також тактично просунулись в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомили аналітики DeepState.

Крім того, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Армія РФ активізувала наступ, захопивши щонайменше три населені пункти та примусивши підрозділи України відійти на вигідніші позиції в напрямках Гуляйполя й Олександрівки.

Нагадаємо, росіяни продовжують активні наступальні дії на Покровсько-Мирноградському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ризик тимчасової окупації цих міст зберігається, однак для цього російським силам знадобиться набагато більше часу та ресурсів, ніж вони розраховували.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

