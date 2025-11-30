У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

Міністр вважає, що Путін зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до мирного плану Трампа, доопрацьованого в Женеві, через невдачі РФ на фронті.

https://glavred.net/world/u-putina-ne-ostanetsya-shansov-ne-poyti-na-mir-rf-postavili-zhestkiy-ultimatum-10719914.html Посилання скопійоване

У ЄС звернулись до РФ з ультиматумом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Про що сказав Барро:

Путін повинен буде погодитися на припинення вогню, інакше на РФ чекатимуть нові санкційні заходи

Міліметрове просування російської армії відбувається ціною колосальних людських втрат

Очільник Кремля Володимир Путін опиняється під дедалі більшим тиском міжнародної спільноти та, за словами французького міністра закордонних справ Жан-Ноеля Барро, буде змушений погодитися на припинення бойових дій. В іншому разі проти Росії можуть запровадити додаткові, ще жорсткіші санкції. Про це дипломат розповів у коментарі La Tribune.

Барро зазначив, що Путін має серйозні причини прислухатися до оновленої версії мирної пропозиції Дональда Трампа, яку обговорювали під час зустрічей у Женеві. Одним із ключових чинників, що підштовхує Москву до переговорів, він назвав провали російської армії на полі бою.

відео дня

Міністр звернув увагу на величезні втрати, які несе РФ.

"Міліметрове просування російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів", - сказав Барро.

Він підкреслив, що російська влада намагається приховати невдачі на фронті шляхом масованих атак по цивільних об’єктах у глибокому тилу України, порушуючи міжнародні гуманітарні норми та правила ведення війни.

За словами Барро, у Москви залишається лише два варіанти: погодитися на паузу у війні або зіткнутися з новою хвилею санкційного тиску.

"Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на Росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку, а також посиленій підтримці України з боку європейців", - резюмував глава французького МЗС.

Яким найгіршим чином може розвернутися мирний план - думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін висловлює переконання, що у президента РФ Володимира Путіна не вистачає політичної гнучкості, а також ресурсів для ухвалення узгодженого з США мирного плану щодо України.

"У цьому вузькому коридорі для Путіна виникає проблема. Він скаже: "Ні, товаришу Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), ось ці 19 пунктів нас не влаштовують". Формально це скаже Пєсков або хто-небудь ще, але сенс буде таким. І тоді виникає проблема для самого Трампа. Що далі? Чи скаже він: "Ну гаразд, Путіну протиснути не зміг - іду займатися Бангладеш або Тайванем, там мене поважають"? А тут що? Тоді виникає найгірший варіант", - зазначив він у розмові з Главредом.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

На думку Орєшкіна, у найбільш несприятливому сценарії Сполучені Штати можуть самоусунутися від українського конфлікту, залишивши Україну та Росію "віч-на-віч". У цьому випадку головна роль автоматично перейде до Західної Європи.

Орєшкін вважає, що такий крок став би серйозною поразкою для США та свідчив би про їхню некомпетентність. Водночас, він прогнозує, що значний суспільний резонанс навряд чи дозволить Дональду Трампу повністю ігнорувати питання українського врегулювання.

Переговори про мир в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак 27 листопада повідомив, що Україна та Сполучені Штати продовжать роботу над планом завершення війни протягом цього тижня. Делегації мають на меті розвинути результати попередніх переговорів, які відбулися у Женеві.

Крім того, 28 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що США вже передали Росії "основні параметри" мирного плану. За його словами, ці параметри були узгоджені під час переговорів між Києвом та Вашингтоном у Женеві. Пєсков додав, що "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень з українського врегулювання" будуть узгоджені у процесі подальших переговорів.

Тим часом, 29 листопада президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів із США, міжнародними партнерами та РФ щодо досягнення миру. Головою цієї делегації було призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Більше важливих новин:

Про персону: Жан-Ноель Барро Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія. Народився 13 травня 1983 року в Парижі в родині політика Жака Барро. Здобув освіту в HEC Paris (2007), Інституті політичних досліджень Парижа та Паризькій школі економіки.

Працював науковим співробітником (з 2013) та доцентом (з 2017) у Школі менеджменту Слоуна та HEC Paris.

З 2015 по 2017 рік працював у раді Верхньої Луари.

У 2017 році обраний до Національних зборів, де був членом фінансового комітету і у 2018 році став співавтором законопроєкту про боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Урядові посади (Міністр-делегат):

Липень 2022 року: Міністр-делегат цифрових технологій та телекомунікацій (в уряді Елізабет Борн).

З 2024 року: Міністр-делегат з європейських справ Франції.

21 вересня 2024 року: Отримав портфель міністра Європи та закордонних справ (в уряді Барньє). 23 грудня 2024 року: Зберіг свою посаду (в уряді Байру).

Міжнародна діяльність: Після призначення брав участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, а потім відвідав Ліван під час ізраїльських бомбардувань Бейрута.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред