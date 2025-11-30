РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

Понад 90 рятувальників гасили пожежі після ворожої атаки на Київщині.

https://glavred.net/ukraine/rf-zhestoko-atakovala-kievshchinu-gorit-mnogoetazhka-est-pogibshie-i-postradavshie-10719917.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Вишгород / Колаж: Главред, фото ДСНС

Головне:

Вишгород пережив одну з найтяжчих атак дронами

Дрони РФ спричинили пожежі й загибель людини

У ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства. Про подію повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Чергова ворожа атака дронами на Київщину. Під ударом оселі людей. На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки", - заявив очільник ОВА. відео дня

На місце надзвичайної ситуації оперативно прибули бригади рятувальників, поліцейських та медичні служби.

Окрім загоряння у багатоповерхівці, вибухи спричинили руйнування одного з приватних будинків, а також пожежу на виробничому майданчику. За попередніми даними, атака забрала життя однієї людини, ще 11 отримали поранення, включно з дитиною. Шістьох постраждалих було доставлено до лікарень. Калашник зазначив, що кількість потерпілих може зрости.

ДСНС ліквідовують пожежу у Вишгороді / фото: тг-канал Главред

Рятувальники евакуювали з пошкодженої багатоповерхівки 146 мешканців. Роботи з ліквідації вогню тривали всю ніч.

"Ліквідація пожежі тривала вночі – на місці понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки. За оновленою інформацією, в результаті ворожої атаки одна людина загинула та шестеро постраждало", - уточнили в ДСНС.

Більше 90 рятувальників і майже два десятки спецмашин були залучені до ліквідації наслідків удару. Місцевим мешканцям надається психологічна допомога, зокрема від працівників Червоного Хреста.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вночі 29 листопада Росія здійснила масштабний напад на Україну, використавши загалом 36 ракет різного виду та 596 безпілотних літальних апаратів. Збройні сили України, зокрема протиповітряна оборона (ППО), змогли знищити більшу частину цих ворожих об'єктів.

Зазначалося, що у ніч на 29 листопада, Росія вкотре атакувала Київ ракетами та дронами. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та руйнування.

Юрій Ігнат, який очолює управління комунікацій Повітряних сил Збройних Сил України заявив, що Росія активізувала використання швидкісних реактивних безпілотників для ударів по території України. Він зазначив, що хоча агресор поки що не застосовує такі реактивні дрони у великій кількості, вони дедалі частіше фігурують у звітах та статистичних даних Повітряних сил ЗСУ.

Більше важливих новин:

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред