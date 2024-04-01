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"США дочекаються свого Перл-Гарбора": Романенко вказав на помилку Байдена

Анна Ярославська
1 квітня 2024, 10:59
Якщо Путін влаштує ще кілька терактів, то це більше згуртує лави росіян. Тоді готових воювати з Європою побільшає, вважає Ігор Романенко.
Ігор Романенко, Джо Байден
Джо Байден хоч сьогодні може підписати документ про передачу боєприпасів Україні, сказав Ігор Романенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/WhiteHouse

До початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія в конвенційному озброєнні перевершувала потенціал країн НАТО. Диктатор РФ Володимир Путін це знав, спекулював цим і сьогодні продовжує чинити подібний тиск. За два роки війни Україна подарувала країнам Балтії, Польщі, Румунії, Молдові та всім країнам НАТО, а також США можливість краще підготуватися до майбутньої війни. Таку думку озвучив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, НАТО нарощує потенціал, і Путін уже розуміє, що з усіма змагатися він уже не зможе.

"Саме тому йому потрібна ця пауза з Україною. Він уже перевів свою промисловість на військові рейки, запускає нові виробництва. Зробить ще кілька "Крокусів" [теракт у "Крокус Сіті Хол" у Москві] і ще більше згуртує ряди росіян. Готових воювати з Європою буде ще більше. Так вони і до Америки дістануть. Якщо американці будуть і далі поводитися так, вони дочекаються свого Перл-Харбора", - вважає Ігор Романенко.

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Атака на Перл-Гарбор

Напад на Перл-Гарбор - раптова комбінована атака повітряних і підводних сил японського флоту на американські сили, що перебували на військово-морській базі в Перл-Гарборі (Гавайські острови).

Атака сталася вранці 7 грудня 1941 року і стала приводом до вступу США у Другу світову війну, пише Вікіпедія.

Операція мала забезпечити безперешкодне завоювання Японією всієї Південно-Східної Азії та низки тихоокеанських островів. Формальною метою атаки було виведення з ладу американського флоту - насамперед, його авіаносних сил - на термін у шість місяців.

Атака на Перл-Гарбор серйозно підірвала військово-морські та військово-повітряні сили США на Тихому океані: два лінкори було втрачено безповоротно, а лінкори "Каліфорнія" і "Вест Вірджинія" стали знову боєздатними лише влітку 1944 року. Однак, американські авіаносні сили залишилися повністю в строю. На Гаваях загинуло 2403 американських військовослужбовців і 68 цивільних осіб; японські сили втратили 29 літаків - а також усі п'ять надмалих підводних човнів, яким не вдалося завдати шкоди силам США.

8 грудня після промови президента Франкліна Рузвельта, який назвав напад "днем ганьби", Конгрес США офіційно оголосив війну Японській імперії.

Перебуваючи під враженням від японського успіху, через три дні фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер оголосив війну США.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ вважає, що країни Заходу змогли значно збільшити свої можливості.

"На жаль, у США ще не з'явився свій Макрон, який заявив би про намір ввести війська в Україну", - сказав він.

Романенко додав, що у США є всі можливості допомагати Україні.

"У США намагаються показати, що все зводиться до позиції Конгресу, але це меседж для їхніх виборців, не для українців і не для фахівців, які точно знають, що президент США хоч сьогодні може підписати документ про передачу боєприпасів Україні, озброєнь, які у США просто знищуються. Без Конгресу чи чогось іще. Президент США має на це право, але не робить", - резюмував генерал-лейтенант.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США

США вже протягом кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня.

Документ може містити "деякі важливі нововведення", пише The Hill. Зокрема, Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності й дасть змогу заспокоїти консерваторів.

Також Джонсон згадав про закон "REPO for Ukrainians Act", який уповноважує главу Білого дому заарештувати російські активи і передати їх Україні для боротьби з російською агресією.

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