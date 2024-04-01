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Маломуж пояснив, чому Байден погодиться дати ЗСУ далекобійні ATACMS

Анна Ярославська
1 квітня 2024, 09:04
В України немає боєприпасів і високоточної зброї, тому їх терміново потрібно надати, інакше Росія наступатиме активніше.
Джо Байден, Николай Маломуж
Микола Маломуж оцінив, чи дадуть США ракети ATACMS Україні / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНІАН, Вікіпедія

Агресія Росії та її спроби наступу спонукатимуть президента США Джо Байдена до того, щоб надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Крім того, на рішення Білого дому може вплинути й бажання не допустити перенесення війни до країн НАТО. Таку думку озвучив колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, конгресмени наголошують на тому, що Україна не має боєприпасів і високоточної зброї, тож їх терміново потрібно надати, інакше Росія наступатиме активніше.

"Але набагато більше американців мобілізує загроза для країн НАТО з боку РФ: Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Польщі. Це реальний стимул для Байдена передати Києву далекобійні ATACMS, щоб зупинити Путіна в Україні. Інакше у війну доведеться включитися самим американцям, і гинутимуть уже вони. А Байден цього хоче уникнути", - сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду.

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Він вважає, що ця загроза змусить Байдена передати ATACMS, щоб зупинити агресивні дії Росії в Україні та, відповідно, не допустити перенесення війни до країн НАТО - тобто зробити все, щоб усе вирішилося на території України.

Генерал додав, що всі керівники США наголошують на тому, що лише такі засоби допоможуть Україні відстояти не лише інтереси України, а й партнерів по НАТО в Європі та самих США.

"Медведєв [заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв] прямо говорить, що Росія завдасть удару по Вашингтону. Це чудовий стимул для американців, щоб передати нам потрібні кошти", - додав Маломуж.

Також він оцінив шанси, чи зможе Україна успішно відбити наступ росіян і почати контрнаступ без ATACMS і Taurus.

"Без далекобійних ракет, звичайно, нам буде набагато важче все це робити", - вважає Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ракети ATACMS для України

Далекобійні ракети ATACMS можуть з'явитися в Україні вже у квітні цього року, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж. Частина цих ракет уже готова до передачі. Після передачі першої партії ATACMS Україна чекатиме на передачу і західних винищувачів F-16.

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Раніше повідомлялося про ймовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакета допомоги від США за багато місяців.

Маломуж пояснив, чому Байден погодиться дати ЗСУ далекобійні ATACMS
Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главреда

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