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Є постраждалі та руйнування: подробиці ракетного удару РФ по Київщині

Олексій Тесля
30 червня 2024, 21:57
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У регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі знищено, повідомив Руслан Кравченко.
Дим, ракета
РФ вдарила ракетами по Київщині / pixabay, Міноборони РФ

У Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня.

На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зафіксовано падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих і пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі", - написав він.

відео дня

Кравченко зазначив, що ворог укотре намагався атакувати Київську область ракетами.

Тим часом, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Він також додав, що інформація уточнюється.

Подробиці ракетного удару РФ

Як уточнили в ГУ Нацполіції Київської області, правоохоронці працюють на місці падіння ворожих уламків в області.

Зазначається, що ворог намагався завдати ударів по території регіону. Унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів є постраждалі, пошкоджені будівлі.

На місці події працюють правоохоронці Київщини, працівники ДСНС та медики.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю.

Вибухи в Києві 30 червня

Вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

П'ятьом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Харкову КАБом. "Приліт" був майже в центрі міста. Це підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Ворог ударив по терміналу Нової пошти, там почалася сильна пожежа. Як уточнили в Нацполіції, удар російською бомбою стався о 16:30 і призвів до загибелі водія вантажівки. При цьому постраждали інші водії та відвідувачі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підняли в повітря свою авіацію і здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

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Київська область вибух війна Росії та України ракетний удар
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