В небезпеці - захід України: Зеленський назвав нову ціль ракетних атак РФ

Успіх Росії поставить під удар енергетичну безпеку Європи, тому потрібно спільно з Польщею знайти спосіб, як протидіяти ракетним атакам, заявив президент України.

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Росія обрала нову ціль на заході України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС, Генштаб ЗСУ

Газова інфраструктура на заході України стала однією з головних цілей російських ударів. Україна та Польща мають об'єднати зусилля для протидії цій загрозі, оскільки удари по газовій інфраструктурі вплинуть на енергетичну безпеку Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови з Туском, розповів про ситуацію в Харкові. Також політики обговорили нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів.

"Одна із цілей РФ зараз - газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", - наголосив Зеленський. відео дня

За його словами, команди України та Польщі невідкладно розпочнуть роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

"Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", - підкреслив Зеленський.

Ракетні атаки РФ - удари по газосховищах

Нагадаємо, у ніч на 8 травня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку. Вибухи пролунали у Львівській, Івано-Франківській, та Київській областях, а також у Києві. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Стрию терористи намагалися атакувати українські підземні газосховища.

Також голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час масованої ракетної атаки вранці 8 травня російські окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Львівщині. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 8 ракет. Російські війська також атакували газосховище в Стрийському районі та теплостанцію в Червоноградському районі.

Як повідомляв Главред, 24 квітня одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі. Вона цілилася у Дашавське газосховище у Стрийському районі. Хоча нафтогазова інфраструктура зазнала пошкоджень, споживачі газу не постраждали.

Що таке Дашавське газосховище Дашавське газове родовище — належить до Більче-Волицького нафтогазоносного району Передкарпатської нафтогазоносної області Західного нафтогазоносного регіону України. Під час російської ракетної атаки 23-24 березня 2024 року було пошкоджено наземну інфраструктуру газосховища. За повідомленнями компанії "Нафтогаз" на споживачів газу ці пошкодження не вплинули. У Дашавському газосховищі зараз зберігається газ європейських компаній.

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