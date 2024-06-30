Уламки впали на багатоповерхівку, сталася пожежа: РФ вдарила по Києву ракетою

Займання сталося на 8 і 9 поверхах багатоповерхівки, постраждалим надають допомогу на місці.

https://glavred.net/ukraine/oblomki-rakety-upali-na-mnogoetazhku-proizoshel-pozhar-rf-udarila-po-kievu-raketoy-10577099.html Посилання скопійоване

Уламки ракети РФ впали на багатоповерхівку в Києві / t.me/VA_Kyiv

Вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, надійшов виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

За його словами, усі підрозділи направляються на місце. Він пообіцяв повідомити подробиці згодом.

відео дня

Подробиці вибухів у Києві

Унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків на житловий будинок в Оболонському районі Києва.

Як повідомляє КМВА, за попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Уточнюється інформація щодо можливих пошкоджень і постраждалих.

За даними Віталія Кличка, загоряння сталося на 8 і 9 поверхах багатоповерхівки.

Мер Києва додав, що звернень від потерпілих унаслідок влучень уламків російської ракети не надходило.

Пізніше Кличко уточнив, що 5 постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

"У 14-ти поверховому будинку часткове руйнування балконів на двох поверхах. Також загроза руйнування балкона ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - додав мер Києва.

Дивіться відео - РФ вдарила по Києву ракетою:

/ Скриншот

Ракетна атака РФ, що відомо

Раніше моніторингові канали повідомляли про те, що з боку Сумської області ворог запустив ракети. За попередніми даними, вектор руху був у районах Конотопа та Ніжина, однак пізніше ракети увійшли в повітряний простір Київської області.

Зазначалося, що ворожі ракети прямували в бік Броварів, проте пізніше вони змінили траєкторію, обходячи столицю України з північного боку. Пізніше повідомлялося про роботу сил ППО, після чого повітряні цілі не фіксувалися.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Харкову КАБом. "Приліт" був майже в центрі міста. Це підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Ворог ударив по терміналу Нової пошти, там почалася сильна пожежа. Як уточнили в Нацполіції, удар російською бомбою стався о 16:30 і призвів до загибелі водія вантажівки. При цьому постраждали інші водії та відвідувачі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підняли в повітря свою авіацію і здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред