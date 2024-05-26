УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

Дмитро Відоменко
26 травня 2024, 07:52
365
Бійці української системи ППО половину ночі відбивали повітряну атаку з боку Росії. Метою російських ракет був Старокостянтинів, кажуть у Повітряних силах
Кинджал, обстріл
У Повітряних силах озвучили деталі нового ракетного удару по Україні в ніч з 25 на 26 травня / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скрішнот

Країна-агресор Росія в ніч із суботи на неділю, з 25 на 26 травня завдала масованого повітряного удару з використанням ракет і ударних безпілотників моделі Shahed. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними українського командування, російські дрони масово почали летіти в бік України ще ввечері 25 травня. Приблизно опівночі Повітряні сили повідомили про зліт п'яти бортів "Ту-22М3" з аеродрому "Оленья" на Кольському півострові.

Згідно з офіційними повідомленнями, основною метою російської атаки було місто Старокостянтинів (Хмельницька область), біля якого розташовано один із найбільших українських військових аеродромів. Повідомляється, що крилаті ракети атакували місто зі сходу і заходу.

відео дня

Крім того, росіяни запустили по Старокостянтинову аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 моделі "Кинджал" із літаків МіГ-31К, що стартували з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області країни-агресора РФ.

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Під час відбиття повітряної атаки сталося влучання в житловий будинок у Вінницькій області, повідомив керівник регіональної обладміністрації Сергій Борзов. Троє жителів дістали легкі травми, але, на щастя, госпіталізація їм не знадобилася.

Ракетний кинджал - характеристики та загрози

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.

Вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Старокостянтинів війна Росії та України ракета Кинджал
Реклама

Головне за день

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:27 Україна
РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:45 Україна
Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

07:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянки 4543

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянки

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться 3992

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні 2889

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна 2825

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

Останні новини

09:27

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:23

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді

09:21

"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовоюВідео

08:45

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:28

Оновлення даних у ТЦК: коли і за що може затримати поліція - пояснення юриста

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
07:52

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТОПогляд

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

Реклама
03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВідео

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з ПутінимПогляд

Реклама
22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВідео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВідео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВідео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВідео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВідео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

Реклама
15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВідео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти