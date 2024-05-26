Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

Бійці української системи ППО половину ночі відбивали повітряну атаку з боку Росії. Метою російських ракет був Старокостянтинів, кажуть у Повітряних силах

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У Повітряних силах озвучили деталі нового ракетного удару по Україні в ніч з 25 на 26 травня / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скрішнот

Країна-агресор Росія в ніч із суботи на неділю, з 25 на 26 травня завдала масованого повітряного удару з використанням ракет і ударних безпілотників моделі Shahed. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними українського командування, російські дрони масово почали летіти в бік України ще ввечері 25 травня. Приблизно опівночі Повітряні сили повідомили про зліт п'яти бортів "Ту-22М3" з аеродрому "Оленья" на Кольському півострові.

Згідно з офіційними повідомленнями, основною метою російської атаки було місто Старокостянтинів (Хмельницька область), біля якого розташовано один із найбільших українських військових аеродромів. Повідомляється, що крилаті ракети атакували місто зі сходу і заходу.

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Крім того, росіяни запустили по Старокостянтинову аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 моделі "Кинджал" із літаків МіГ-31К, що стартували з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області країни-агресора РФ.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Під час відбиття повітряної атаки сталося влучання в житловий будинок у Вінницькій області, повідомив керівник регіональної обладміністрації Сергій Борзов. Троє жителів дістали легкі травми, але, на щастя, госпіталізація їм не знадобилася.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.

Вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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