Серед постраждалих - дівчинка-підліток: у Дніпрі жертви та поранені після удару РФ

Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.

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РФ завдала удару по Дніпру / Колаж: Главред, Фото: t.me/mykola_lukashuk

Унаслідок комбінованого удару країни-агресора РФ по Дніпру в середу вранці, 3 липня, серед цивільних є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як розповів він у своєму Telegram, унаслідок ворожого обстрілу в середу вранці троє людей загинули, 18 постраждали, серед них 14-річна дівчинка.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети та ударні БПЛА. На жаль, без наслідків не обійшлося. Три людини загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них - 14-річна дівчинка", - написав він.

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Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.

Пізніше він уточнив, що в результаті удару РФ вже відомо про чотирьох загиблих, кількість поранених зросла до 27 осіб.

Дивіться відео - Сергій Лисак розповів про наслідки удару РФ по Дніпру:

/ Скриншот

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов підтвердив кількість загиблих і поранених і уточнив, що на місці працюють рятувальники і медики.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Сили протиповітряної оборони за ранок 3 липня збили 11 ворожих цілей. Захисники знищили п'ять ракет і шість дронів, розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Загалом Росія сьогодні випустила по Україні три крилаті ракети "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59 і п'ять дронів-камікадзе іранської розробки.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.

Сили протиповітряної оборони збили:

крилату ракету "Іскандер-К";

чотири керовані авіаційні ракети Х-59;

п'ять "Шахедів";

ворожий безпілотник "Орлан-10".

/ t.me/ComAFUA

Вибухи в Дніпрі 3 липня - що відомо

Нагадаємо, вранці в середу, 3 липня, у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку країни-агресора РФ. У Дніпрі прогриміли вибухи. У Мережі пишуть, що Дніпро атакували чотири дрони і чотири російські ракети. Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один із торгових центрів.

Зі свого боку, Лисак уточнив, що по Дніпру окупанти вдарили ракетами й ударними БПЛА. Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок удару є загиблі та багато поранених.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

П'ятьом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

/ Инфографика: Главред

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