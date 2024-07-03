У Дніпрі пролунали вибухи: троє людей загинули, 18 - постраждали

Після вибухів у Дніпрі було видно задимлення. Внаслідок атаки загинули мирні українці, десятки - постраждали.

https://glavred.net/ukraine/v-dnepre-progremeli-vzryvy-pervye-podrobnosti-10577753.html Посилання скопійоване

У Дніпрі прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Вранці у середу, 3 липня, у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку країни-агресора РФ. У Дніпрі прогриміли вибухи.

О 9:10 у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста Дніпро перебувати в укриттях. Пройти в безпечне місце військові рекомендували і жителям Харкова та Миргорода.

"Ракета через Запоріжжя у напрямку Дніпро/Павлоград! Дніпро - перебувайте в укриттях", - ідеться у повідомленні.

відео дня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також закликав жителів залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

Журналісти Суспільного повідомили, що вибухи двічі прогриміли в Дніпрі.

"У Дніпрі після вибухів видно задимлення", - йдеться в повідомленні.

У Мережі пишуть, що Дніпро окупанти атакували чотирма дронами і чотирма російськими ракетами.

Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця подій.

Оновлено. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ є жертви серед цивільного населення.

У свою чергу, Лисак уточнив, що по Дніпру окупанти спрямували ракети та ударні БпЛА.

"На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 потерпілих. Серед них – 14-річна дівчинка. Сталося кілька пожеж. Є руйнування", - розповів він.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 1 липня в Дніпрі прогриміли вибухи - російські окупанти били по місту балістикою. Унаслідок російської атаки в місті постраждали 7 осіб, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджено магазин. Розбито дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

Увечері 30 червня після оголошення повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи.

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає, до медиків звернулися п'ятеро осіб із гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували.

У КМВА повідомили, що ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред