Одразу на трьох напрямках фронту: окупанти неочікувано взяли паузу - ОТУ 'Луганськ'

Агресори з РФ мають на меті, ймовірно, використати паузу в своїх інтересах.

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Ворог призупинив активні штурми / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На деяких напрямках фронту спостерігається зменшення кількості російських штурмів. Швидше за все, агресори вирішили взяти тактичну паузу на Краматорському, Торецькому та Сіверському.

Такою інформацією поділилась спікер оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", - зазначила Бобовнікова. відео дня

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

За її словами, окупанти з Росії мають на меті, ймовірно, використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки.

Згідно з прогнозами Бобовнікової, коли росіяни закінчать підготовку, кількість штурмів стане такою самою, як і раніше.

Торецьк / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, президент Зеленський готує ще один план на час війни. Він передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Своєю чергою речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розкрив план ворога та пояснив, чи готує РФ наступ на Запорізькому напрямку.

Також у ЗСУ зробили заяву про ситуацію на Куп'янщині. Російські окупанти ведуть безперервні штурми, пояснює заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

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