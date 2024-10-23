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Війська РФ отримали наказ: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію на Куп'янщині

Андрій Ганчук
23 жовтня 2024, 11:14
1784
Російські окупанти ведуть безперервні штурми на Куп'янському напрямку.
ЗСУ, Куп'янський напрямок
Окупанти отримали завдання вийти на Оскіл і захопили частину Кругляківки - 92-га ОШБр / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, DeepState

Ключові тези:

  • Військам РФ поставили завдання вийти до Осколу
  • Ворог захопив частину Кругляківки
  • Росіяни атакують бронетехнікою і зазнають втрат

Війська агресора Росії на Куп'янському напрямку отримали наказ вийти до річки Оскіл. Вони не зважають на втрати і ведуть практично цілодобові штурми. Про це заявив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що ворог не припиняє штурми на Куп'янському напрямку і для своїх атак задіює бронетехніку.

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"Ситуація на Курському напрямку залишається дуже складною. Ворог штурмує 24/7, кидає в бій броньовану техніку. Учора був черговий накат, 17 одиниць техніки вони кинули, але все втратили", - сказав військовий.

За його словами, Сили оборони ведуть активну оборону і завдають ворожим силам максимальних втрат.

"У ворога є наказ вийти до річки Оскіл і не зважати на втрати. Тому наше завдання зараз - активна оборона і нанесення максимальних втрат окупантам", - зазначив Маляревич.

Ворог захопив частину Кругляківки

Окупанти зайняли частину села Кругляківка на березі Оскола.

"Кругляківка частково, десь наполовину, захоплена. Ворог тисне до берега, там залізниця, він не може дійти поки що. І, звичайно, чинимо на них тиск і з правого берега, і з флангів", - додав представник 92-ї бригади.

Війська РФ отримали наказ: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію на Куп'янщині
Куп'янськ - одна з головних цілей окупантів / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Також Олесь Маляревич наголосив, що на Куп'янському напрямку працюють декілька бригад Сил оборони: 1-а Президентська бригада оперативного призначення ім. П. Дорошенка "Буревій", "Буревій", "Буревій", "Буревій", "Буревій". П. Дорошенка "Буревій", 77-та ДШБ, 43-тя ОМБр, і 92-га ОШбр. На Куп'янщині воює стільки військових тому, що там значне угруповання ворога.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

На Куп'янщині серйозно загострилася ситуація: ворог активно штурмує і вже підходив до Куп'янська на відстань у 4 км. З Куп'янська і з лівого берега Оскола проводиться евакуація цивільного населення.

Війська РФ спробують вийти до Оскола і ближче до Куп'янська, і далі підуть в обхід міста, вважає виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло. Вони намагатимуться повернути території, які Україна звільнила під час осіннього контрнаступу 2022 року.

Окупанти, на Куп'янському напрямку, ймовірно, розсікли угруповання ЗСУ на два плацдарми, припустив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Ворог робить накати зі спробами закріпитися на лівому березі Осколу.

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