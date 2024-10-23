Чи готує РФ наступ на Запорізькому напрямку: речник розкрив план ворога

За словами речника, ворог намагається промацувати українську оборону на Запорізькому напрямку.

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Українські сили спостерігають за ситуацією на Запорізькому напрямку / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот з видео

Війська російських окупантів можуть намагатися відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте поки не йдеться про підготовку так званого ударного кулака для масштабного наступу. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, російські війська маневрують на Запорізькому напрямку фронту.

"Те, що ворог маневрує на цьому театрі військових дій, це абсолютно вірно. Але найбільше бойових зіткнень відбувається на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Це так званий Времівський плацдарм. 10 таких бойових зіткнень відбулося за минулу добу. Вночі деякі бойові зіткнення ще тривали", — повідомив Братчук.

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Братчук також звернув увагу на те, що з боку окупантів немає такої інтенсивності, як раніше, в районі Роботиного Запорізької області.

"Принаймні за минулу добу на Роботинському напрямку відбулося тільки одне бойове зіткнення. А ось що стосується формування ударних кулаків, то вони формуються більше у свідомості росіян за допомогою інформаційних вкидів, зокрема через певні російські медіа, які розкручують і нагнітають цю ситуацію", — наголосив Братчук.

Спікер підкреслив, що українські сили спостерігають за ситуацією на Запорізькому напрямку та готові відбивати ворожі штурми.

"Ми розуміємо, що промацування української оборони на цьому напрямку, звісно, є і, можливо, й далі буде. Але поки що про широкомасштабний наступ не йдеться", — зазначив речник.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Наступ російських військ - останні новини

Нагадаємо, війська РФ готуються до штурмових дій у Запорізькій області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що ворог не припиняє розвідку, продовжує обстріл і готується до проведення штурмових дій.

При цьому депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що російські окупаційні війська не зможуть прорватися на Запорізькому напрямку.

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповідав, в російських окупантів ще є сили, щоб йти в наступ і просуватися. Водночас експерт вважає, що ворог не зможе здійснити великі прориви фронту.

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