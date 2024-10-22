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Крапка у Курській операції: експерт назвав умову, коли ЗСУ покинуть територію РФ

Даяна Швець
22 жовтня 2024, 14:02
209
Україна не повинна "застрягати виключно на Курщині".
Крапка у Курській операції: експерт назвав умову, коли ЗСУ покинуть територію РФ
Експерт пояснив, як довго ЗСУ залишатимуться на Курщині / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Сьогодні у проведенні операції в Курській області Збройні сили України відчувають певні труднощі. Як пояснив в ефірі "Радіо Свобода" військовий експерт Сергій Грабський, перебуваючи у стаціонарній обороні та маючи перевагу противника, "дуже важко намагатися досягти певних результатів, які були дуже ефективні".

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

"Ми наражаємо на небезпеку наших бійців. Поки угруповування російських військ на цьому напрямку доцільне для нашого перебування на території Курської області – ми можемо там знаходитися.

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Якщо ж росіяни послаблять там тиск, почнуть блокувальні операції – доцільність перебування і утримування наших військ там виключає сенс", – наголосив Грабський.

На думку експерта, Україна не повинна "застрягати виключно на Курщині" і добре було б планувати операції й в інших регіонах Росії.

"Є й інші регіони РФ, з якими межує Україна і на яких ми можемо проводити такі дії. Ми маємо робити все можливе, щоб турбувати противника, примушуючи перебувати його у певній напрузі та зосереджувати на неактивних ділянках якомога більшу кількість військ", - додав він.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Як відомо, Путін поставив новий дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини. Річ у тім, що мова про жовтень тепер не йде, адже агресори з РФ не вклались у поставлені раніше Кремлем терміни.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мають успіх та просування в Курській області. Українці, за даними аналітиків, почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

Однак, варто зважати, що для ЗСУ на Курщині "із планом Б можуть бути проблеми". Такої думки дотримується політик Володимир Омелян. Він сумнівається, що захоплена частина Курської області стане вагомим важелем у питанні повернення українських територій, тимчасово окупованих Росією.

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