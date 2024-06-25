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Список броньованих від мобілізації розширено Кабміном: хто потрапив під рішення

Дмитро Відоменко
25 червня 2024, 09:55
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В Україні розширили список категорій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Чиновники Кабміну детально пояснили, хто потрапить під це рішення.
бронь від мобілізації
Список броньованих від мобілізації розширили: хто потрапив до нього / колаж Главред, фото УНІАН

З набуттям чинності нової редакції закону про мобілізацію розширюється список осіб, які від неї заброньовані. Зміни пов'язані з постановою №723 Кабінету міністрів України від 18 червня 2024 року.

Бронь отримали люди, які професійно займаються гуманітарним розмінуванням. Плюс, як свідчить вищевказаний документ, механізм бронювання тепер поширюється також на військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форми власності), "які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

відео дня

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".

Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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ЗСУ мобілізація в армію Бронь від мобілізації
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