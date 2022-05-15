Спікер Нацгвардії пояснив, чому дуже складно прорватися з боями до" Азовсталі " / УНІАН і t.me/andriyshTime

Пробитися з боями в Маріуполь і деблокувати завод "Азовсталь" вкрай дуже складно і напевно призведе до великих втрат ‒ тому що лінія оточення окупантами досягає в цілому 100 кілометрів. Про це заявив спікер Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

"Ситуація в Маріуполі залишається дуже складною, тривають обстріли і бомбардування "Азовсталі". Вже третій місяць військовослужбовці Маріупольського гарнізону, серед яких бійці "Азова", Нацгвардії, ЗСУ, прикордонники, тримають вже героїчну оборону" Азовсталі" української оборони", ‒ сказав він.

Музичук сказав, що зараз головне завдання - привернути увагу всього світу до Маріуполя. Для того, щоб для захисників "Азовсталі" була можливість провести процедуру "екстракції" (тобто евакуації в третю країну).

Спікер особливо поінформував, що 14 травня відбулася зустріч родичів захисників "Азовсталі" з представниками української влади.

"Це була велика неофіційна зустріч з сім'ями захисників, за участю віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, командувача Нацгвардією, представників Генштабу ЗСУ та Держприкордонної служби. Представники влади пояснили, що конкретно робиться з точки зору держави, уряду і військового керівництва України для вирішення ситуації і порятунку захисників "Азовсталі", – підсумував Музичук.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Голова української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

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