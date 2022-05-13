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Не перебільшуйте: Верещук висловилася щодо евакуації з Азовсталі

13 травня 2022, 22:37

Україні не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Все тому, що якби цей вплив був належним, то не було б війни.

Ірина Верещук
Верещук про переговори щодо евакуації з Азовсталі / Facebook Ірина Верещук

На території заводу Азовсталь крім азовців, ще є бійці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та терроборона, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, Україні не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Все тому, що якби цей вплив був належним, то не було б війни.

"Серце країни зараз - це Азовсталь. Поділяю тривогу і хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна-це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий і прагматичний підхід", - йдеться в повідомленні.

Також Верещук додала, є наказ президента - зробити все можливе і неможливе, щоб витягнути людей.

"Команда працює. Переговори з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Весь. Живими", - повідомила вона

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами почалася 3 березня 2022 року. Відтоді місто постійно обстрілювали з артилерії та літаків. Місцеві жителі змушені виживати в підвалах.

У самому ж населеному пункті почалася гуманітарна катастрофа. Люди залишилися без комунікацій і їжі. Багато жителів міста вмирають від голоду. Окупанти не пускають у місто гуманітарну допомогу.

Поблизу Маріуполя з'явилася велика кількість братських могил. Їх помітили завдяки супутниковим фото, які вдалося зробити на початку травня в селищі Старий Крим і в селі Виноградне. Масове поховання на місцевому кладовищі збільшилося з 200 метрів до 340 метрів в довжину.

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Азовсталь військова агресія РФ Ірина Верещук
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