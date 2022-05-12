Ведемо переговори про евакуацію 38 тяжкопоранених солдатів з "Азовсталі" - Верещук

"Азовсталь" / УНІАН і ua.depositphotos.com

Тривають дуже важкі і складні переговори про евакуації 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь" в обмін на полонених росіян. Як пише у своєму Telegram-каналі віце-прем'єр і профільний міністр Ірина Верещук.

Чиновниця написала, що заяви і коментарі деяких політиків, журналістів і громадських діячів з приводу переговорів "не тільки дезінформують суспільство, а й шкодять переговорному процесу".

"Я дуже прошу. Мова про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде, і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними і не заважати", - закликала Верещук.

Чиновниця уточнила, що зараз йдуть переговори про 38 тяжкопоранених і лежачих бійців.

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатися далі. Зараз немає переговорів про обмін 500 або 600 осіб, про що повідомляють деякі ЗМІ", ‒ підсумувала вона.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник очільника МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

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