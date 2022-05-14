Екстракція в Туреччину і Китай як посередник: родичі бійців з Азовсталі виступили зі зверненням

Вони пропонують вести переговори з РФ про те, щоб провести екстракцію українських воїнів в Туреччину.
Родичі українських бійців, які захищають Маріуполь від російських окупантів і зараз перебувають в оточенні загарбників на Азовсталі, закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції.
Про це рідні захисників Маріуполя заявили під час брифінгу в суботу, 14 травня. Також вони зазначили, що військових з Азовсталі можна екстрактувати в Туреччину і що президент Реджеп Таїп Ердоган готовий їх прийняти.
Родичі українських бійців наголосили, що російські окупанти обстрілюють наших воїнів на заводі Азовсталь з усіх можливих видів зброї, з моря, землі і повітря, застосовуючи в тому числі і заборонену зброю.
Вони закликали, щоб президент Китаю долучився до процедури екстракції українських бійців з Азовсталі у третю країну, і нею може стати Туреччина. За словами рідних воїнів, президент КНР Сі Цзіньпін є економічним партнером російського президента Володимира Путіна, і Путін може піти з ним на діалог.
"Ми віримо, що Китай здатний приймати нелегкі рішення в ім’я блага і ім’я цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і великосхідну мудрість, долучитися до порятунку захисників Маріуполя", – сказала дружина українського воїна Наталя Зарицька.
За словами рідних, президент Китаю міг би виступити посередником у процедурі екстракції бійців, а також виступити у якості третьої сторони і гаранта безпеки.
"Ми просимо світове співтовариство провести процедуру екстракції. Ми просимо вивезти наших воїнів, ранених бійців, а також тіла поранених у третю країну, в нейтральну країну, де вони перебуватимуть до закінчення бойових дій в Україні і не прийматимуть участі в них", – наголосив батько бійця з Азовсталі Ставр Вишняк.
читайте такожЯк Україні повернути захисників МаріуполяТакож він нагадав, що тиждень тому була створена петиція "Врятуємо Маріуполь", і вона зібрала майже 1,5 мільйона підписів.
"Часу у наших воїнів, наших героїв практично не лишилося. Час іде на дні, години і секунди. З кожною миттю зволікання ми лишаємо їх шансу на життя. У пеклі наші воїни уже побували. Дайте їм можливість ступити на землю і побачити сонце. Вони на це заслужили", – додав батько українського воїна.
Порятунок захисників Маріуполя з Азовсталі
Раніше повідомлялося, що українська влада запропонувала Росії повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених.
Пізніше стало відомо, що тривають переговори про евакуацію з заводу Азовсталь медичних працівників і поранених, а також людей з інших частин Маріуполя. Як повідомляла віце-прем'єр і профільний міністр Ірина Верещук, Україна намагалася домовитися з РФ, щоб евакуювати 38 тяжкопоранених захисників Маріуполя з заводу Азовсталь в обмін на полонених росіян.
Про це розповідав також президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених і медиків.
Ердоган не проти вивезти в Туреччину бійців з Азовсталі
Нагадаємо, влада Туреччини пропонувала російським окупантам свій варіант порятунку українських бійців, які утримують оборону в межах заводу Азовсталь. Турецька влада просила у представників країни-агресора дати можливість вивезти українських воїнів на турецькому кораблі, обіцяючи забезпечити їх перебування на території Туреччини до кінця війни. Про це розповів один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв.
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