Зеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

Володимир Зеленський висловився про евакуацію з Азовсталі / скріншот

Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя та заводу Азовсталь всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії - вивезення важкопоранених і медиків.

"Мова йде про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - заявив глава держави Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами почалася 3 березня 2022 року. Відтоді місто постійно обстрілювали з артилерії та літаків. Місцеві жителі змушені виживати в підвалах.

У самому ж населеному пункті розпочалася гуманітарна катастрофа. Люди залишилися без комунікацій і їжі. Багато жителів міста вмирають від голоду. Окупанти не пускають у місто гуманітарну допомогу.

Поблизу Маріуполя з'явилася велика кількість братських могил. Їх помітили завдяки супутниковим фото, які вдалося зробити на початку травня в селищі Старий Крим і в селі Виноградне. Масове поховання на місцевому кладовищі збільшилося з 200 метрів до 340 метрів в довжину.

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