'Свідомо вбивають': колишній командир 'Азова' різко висловився щодо полонених окупантів

Росіяни свідомо вбивають українців / скрін відео

Екскомандирові Азову Максим Жорін після того, як поспілкувався в полоненими росіянами, дійшов логічного висновку, що це "чиста сволота".

"Відверто кажучи, це сволота, чиста сволота. Я, зокрема, спілкуюся з ними, всі, кого ми беремо в полон, але не можу навіть чути про те, як вони виправдовуються, що вони тут роблять, тому що насправді ми все бачимо. Я знаю точно, що кожна ця мерзота знала, куди їхала. Вони свідомо стріляють, свідомо вбивають українців", - сказав Жорін у коментарі для НВ.

Колишній "азовець" пояснив також, що полонених росіян важливо берегти, адже вони складуть обмінний фонд - це дозволить повернути додому захисників України, які є бранцями Кремля зараз.

"А" ДНРівці " - це взагалі сміття, яке абсолютно нікому не цікаве, їх ні в які списки не беруть. Тому коли беремо в полон і потім дізнаємося, що це "ДНРівці", то навіть трохи засмучуємося через це" ,- додав колишній командир полку "Азов".

Теракт в Еленовке

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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