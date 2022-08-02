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"Це не повпливає на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФ

2 серпня 2022, 20:59

Михайло Подоляк назвав рішення російського суду "внутрішнім пропагандистським продуктом".

полк Азов, Подоляк
У Зеленського відреагували на визнання азовців нібито "терористами" / Колаж фото ОПУ, From-ua.com

Рішення Верховного суду РФ про визнання українського полку "Азов" нібито "терористичною організацією" є правовим нонсенсом, адже юрисдикція російських органів влади не може поширюватись на територію України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією", - написав він.

Він додав, що будь-які дії РФ щодо України чи наших військових не мають жодної правової цінності та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими. Подоляк назвав рішення російського суду "внутрішнім пропагандистським продуктом".

"Це ключове у розумінні ситуації: лише російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними. Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому "рішення" є правовим нонсенсом", - додав Подоляк.

Нагадаємо, відповідне рішення Верховний суд РФ прийняв сьогодні. Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що полоненим українцям тепер загрожує серйозна небезпека, бо існує загроза, що їх можуть безжально стратити чи засудити до довічного позбавлення волі.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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війна в Україні терорист російське вторгнення полк Азов Росія
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