Полонених стратили термобаричною зброєю: експерти розкрили деталі теракту РФ в Оленівці

Знищена колонія в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua

Українських полонених у Оленівці Донецької області окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

Як говориться в розслідуванні міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, характер пошкоджень з місця вбивства полонених говорить про те, що по ній не могли вдарити системою HIMARS.

Одним з аргументів називають те, що прифронтова Оленівка доступна для звичайних 105-мм артилерійських снарядів вартістю близько 0,4% від ракети GMLRS.

Посилаючись на кадри з місця подій, розслідувачі дійшли висновку про те, що зруйнована будівля з бетонної цегли з тонким бляшаним дахом після удару залишилася на місці. Вибух був настільки слабкий, що ліжка не зрушили ні на сантиметр, проте вогнем завдано величезної шкоди. Також проти версії з ракетою говорить відсутність ударного кратера.

"Якби в Оленівку потрапила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем", - вказується в розслідуванні.

Експерти пояснили, що спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими, саме термобарична зброя. Тобто Росія застосувала його, щоб спалити людей уві сні. Пошкодження будівлі, відсутність кратера від удару і відсутність пошкоджень від вибуху підтверджують це.

В InformNapalm додали, що швидше за все окупанти замкнули полонених в приміщенні, вистрілили через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Джміль" або МРО-А, які знаходяться у бойовиків так званої "ДНР" з 2014 року.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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