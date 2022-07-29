Росіяни самі підірвали будівлю з полоненими в Оленівці - перехоплення СБУ/ сайт СБУ, скріншот з відео

Співробітники СБУ перехопили телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують - саме російські окупаційні війська організували вибух у колонії в окупованому селищі Оленівка, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Про це повідомляється на сайті української спецслужби.

Як зазначають в СБУ, судячи з розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, яку вони розмістили в приміщенні колонії. Зокрема, жоден з очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

"Перехоплені розмови підтверджують, що росіяни розмістили свої установки "Град" недалеко від виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім, ніяких обстрілів у відповідь не спостерігалося ‒ це підтверджують самі бойовики "ДНР"", - заявили в українській спецслужбі.

В СБУ також додали, що, судячи з наявних в мережі відеозаписів інциденту, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Тобто епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі. І тому його стіни "погасили" вибухові хвилі і вберегли сусідні приміщення.

Як кажуть в українській спецслужбі, таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ кілька - всі вони будуть долучені в якості доказів кримінального провадження. Воно вже відкрито за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Перший командир "Азова" і колишній нардеп Андрій Білецький оголосив полювання на кожного окупанта, який був причетний до події напередодні вбивства українських військовополонених в Оленівці