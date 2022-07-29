Екскомандир захисників Маріуполя оголосив полювання на причетних до вбивства полонених в Оленівці

Андрій Білецький / колаж УНІАН, https://ua.depositphotos.com/

Колишній нардеп, засновник і перший командир полку "Азов", полковник Нацгвардії Андрій Білецький оголосив полювання на кожного окупанта, який був причетний до події напередодні вбивства українських військовополонених в Оленівці. Про це він написав на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Російське командування обставило масове вбивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Була проведена пропагандистська робота - знято людожерський фільм про" Азовсталь", — пише Білецький.

Він оголосив про те, що вже посиленими темпами йде збір даних про жертви інциденту в Оленівці. росіянин.

"Я, від імені "Азовських підрозділів", оголошую полювання на кожного причетного до масового вбивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади і місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені і знищені", — написав Білецький.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії та командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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