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Принижували, морили голодом та обзивали: боєць "Азова" поскаржився на умови перебування в полоні

4 липня 2022, 23:58

За словами Володимира. окупанти робили пораненим перев'язки, хоча годували дуже погано.

Азовсталь, Маріуполь, окупанти
Боєць Азова розповів про перебування в полоні у росіян/ УНІАН, Reuters

Український боєць з полку "Азов" повідав всю правду про умови його утримання в полоні у росіян, звідки його благополучно обміняли зовсім нещодавно, минулої середи, 29 червня.

За словами Володимира (його прізвище не називається з міркувань безпеки) в інтерв'ю для Радіо Свобода, у полоні окупанти робили пораненим перев'язки, проте годували вкрай погано.

"Давали маленькі порції, три-чотири ложки, все на воді. Ти поїв з ранку і через дві години знову хочеться", – сказав він.

Військовослужбовець полку Азов також акцентував увагу журналістів на тому, що їх принижували і називали терористами.

"Коли я їм пояснював, що мене не треба "звільняти", що вони позбавили мене дому і роботи, то з кожним словом моя пайка зменшувалася", – сказав Володимир.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про масштабний обмін полоненими. В Україну повернулися 144 захисники. З них 95 військових захищали "Азовсталь", а 43 бійці - військовослужбовці полку "Азов".

Як раніше повідомляв Главред, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

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