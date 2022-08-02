В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацією/ Генштаб ЗСУ

Верховний суд Росії оголосив полк "Азов" терористичною організацією й заборонив його на території РФ.

Судове засідання проходило у закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

В суді оголосили, що це рішення повинне бути виконане негайно.

"Рішення про визнання "Азова" терористичною організацією та його заборону в Росії підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності" – наголосили у Верховному суді країни-агресорки.

Що може означати таке рішення для азовців

Згідно з чинним російським законодавством, керівники тих організацій, які в РФ визнаються "терористичними", можуть бути ув’язнені на термін від 15 до 20 років. Рядові члени таки організацій можуть потрапити за ґрати на термін від 5 до 10 років.

Це може означати, що українським бійцям з "Азову" на території країни-агресорки Росії можуть "пришити" термін за сфабрикованими справами.

Полк "Азов" – що про нього відомо

Історія окремого загону спеціального призначення "Азов" починається з 5 травня 2014 року. Він був створений у Бердянську в Запорізькій області на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС.

Батальйон розширили до полку міліції особливого призначення МВС 17 вересня 2014 року.

Після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого бійці полку "Азов" брали участь в обороні заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити у цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з HIMARS по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Ввечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і здійснили окупанти.

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