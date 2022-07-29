Окупанти вдарили по колонії, де тримали військовополонених українців: є загиблі - Генштаб

Російські військові намагаються перекинути відповідальність за скоєний ними теракт на ЗСУ.
Російські окупанти продовжують вчиняти терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.
Українська сторона переконана, що таким чином окупанти вирішили приховати тортури над полоненими та жорстокі обстріли. Окупанти намагаються звинуватити у всьому українських військових, заявивши, що ЗСУ самі нібито "обстріляли" колонію.
"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ стверджують, що внаслідок обстрілу Оленівки нібито "загинули 40 українських військовополонених бійців та ще 70 поранені".
В українській розвідці, за даними Української правди, повідомили, що у барак, в який прилетіли снаряди, за кілька днів до обстрілу перевели українських бійців з полку "Азов".
Українська сторона поки не може назвати точну кількість загиблих та поранених.
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Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому російські солдати знущаються з полоненого українця. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії. В Офісі президента України заявили, що цього окупанта, який покалічив нашого захисника, обов'язково потрібно ідентифікувати.
Пізніше з'явилося фото окупанта, який так по-звірячому вчинив з українським бійцем.
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