Окупанти вдарили по колонії, де тримали військовополонених українців: є загиблі - Генштаб

Окупанти обстріляли колонію в Оленівці з військовополоненими українцями / Колаж фото УНІАН, скріншот

Російські окупанти продовжують вчиняти терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

Українська сторона переконана, що таким чином окупанти вирішили приховати тортури над полоненими та жорстокі обстріли. Окупанти намагаються звинуватити у всьому українських військових, заявивши, що ЗСУ самі нібито "обстріляли" колонію.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ стверджують, що внаслідок обстрілу Оленівки нібито "загинули 40 українських військовополонених бійців та ще 70 поранені".

В українській розвідці, за даними Української правди, повідомили, що у барак, в який прилетіли снаряди, за кілька днів до обстрілу перевели українських бійців з полку "Азов".

Українська сторона поки не може назвати точну кількість загиблих та поранених.

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Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому російські солдати знущаються з полоненого українця. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії. В Офісі президента України заявили, що цього окупанта, який покалічив нашого захисника, обов'язково потрібно ідентифікувати.

Пізніше з'явилося фото окупанта, який так по-звірячому вчинив з українським бійцем.

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