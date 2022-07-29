Цинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в Оленівці

Трагедія в Оленівці-офіційна заява України/ сайт СБУ, скріншот з відео

Служба безпеки України, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з масовим вбивством українських полонених в Оленівці, повідомляє Telegram СБУ у п'ятницю ввечері, 29 липня.

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці (окупована частина Донецької області) пролунав вибух. У результаті знищено будівлю, де були українські полонені. За даними росіян, загинули понад 50 осіб, кількість поранених невідома.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" або російський військовий, згідно з коментарями російської сторони, в результаті вибуху не постраждав. Відразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі колонії з використанням американської зброї і вбивстві українських військових.

Цинічний теракт

Українські відомства наполягають на тому, що вибух є цинічним терактом Росії, провокацією з метою приховати військові злочини, дискредитувати ЗСУ, зірвати поставки Західної зброї і підвищити соціальну напруженість в Україні.

ВСУ не били по Еленовке

ЗСУ завдають ударів виключно по російських військових об'єктах: складах з паливом, озброєнням і боєприпасами, командних пунктах, об'єктах військової інфраструктури.

Українська армія має достатньо коштів для ідентифікації цілей, включаючи системи космічної розвідки. Україна не завдавала ракетних і артилерійських ударів по Оленівці.

Здача в полон під гарантії ООН і Червоного Хреста

16 травня 2022 року за посередництва ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста розпочалася евакуація захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь". Формат передбачав встановлення режиму тиші і здачу українських військових у полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Червоного Хреста.

Цей формат був обраний і затверджений захисниками Маріуполя, які брали участь у переговорах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів полонених, у результаті якого в Україну повернулися 144 захисника. Серед них - 95 бійців із "Азовсталі".

Зобов'язання Росії зірвані

Ключовою умовою здачі в полон було зобов'язання російської сторони перед міжнародними організаціями зберегти життя і здоров'я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена.

Сплановане вбивство

На території колонії в Оленівці сталося організоване вбивство українських полонених. На спланований характер вказують задокументовані докази: зокрема, переведення бійців до нового приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру пошкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці, тощо.

"Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом і грубим порушенням міжнародних домовленостей", - йдеться в офіційній спільній заяві відомств.

Вимоги України

ООН і Червоний Хрест, які виступили гарантами, повинні негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

Представників ООН, Червоного Хреста, Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини необхідно направити до Оленівки з інспекційною місією.

Теракт в Оленівці проти українських полонених

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що росіяни заздалегідь планували здійснити військовий злочин у Оленівці Донецької області. Необхідно схвалити рішення про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Голова ОП нагадав про те, що російські окупанти завдали прицільного удару по колонії, де утримувалися військовополонені українські воїни, бійці Азова.