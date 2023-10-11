УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

Анна Ярославська
11 жовтня 2023, 01:33
Якщо Сполучені Штати почнуть згортати підтримку, те ж саме робитимуть і в Європі, вважає Андрій Золотарьов.
Андрій Золотарьов, ВСУ
Андрій Золотарьов пояснив, чим загрожує Україні скорочення військової допомоги ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо країни Заходу почнуть скорочувати військову допомогу Україні, це поставить Київ перед необхідністю заморожувати війну, а це зіграє на руку країні-агресору РФ. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Таким чином нас намагатимуться дотиснути до якогось "паскудного миру", оскільки будь-яке заморожування війни може виявитися на користь Росії. Власне, як це вже було в першу чеченську війну, коли після захоплення Грозного чеченськими загонами були змушені підписати Хасавюртівські угоди, але через кілька років, зібравшись з силами, росіяни повернулися і почалася Друга чеченська війна, де розклад вийшов дещо інший", - нагадав Золотарьов.

За словами політолога, для України заморожування війни означає "приречення себе на продовження війни".

відео дня

"Для нас нинішня ситуація є дуже небезпечною ще й тому, що союзники дивляться на Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати почнуть згортати підтримку, навіть не припиняти, те ж саме будуть робити і в Європі", - додав він.

Золотарьов зазначив, що поки що кількість тих, хто підтримує надання військової допомоги Україні в США та на Заході вище, але кількість прихильників знижується.

"Республіканці, враховуючи те, яким яскравим популістом є Трамп, грає на суспільних настроях, продаючи прості рішення складних проблем. Але на тлі загальних витрат Штатів (американці лише на обслуговування держборгу США щорічно витрачають близько трильйона доларів) допомога Україні не є чимось обтяжуючим", - додав політолог.

Військова допомога США

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

Сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже в найближчі тижні, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військової допомоги для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога Андрій Золотарьов новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

00:19 Україна
"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:56 Україна
Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

22:41 Світ
Всі головні новини

Останні новини

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
22:41

Як часто треба прати рушники: яку помилку найчастіше допускають люди

22:34

"Обрала свій вектор розвитку": Maruv планує повернутися до РФ - ЗМІ

22:13

ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

21:43

"Сюрреалістична картинка": Брежнєва пішла від Меладзе через його юну коханкуВідео

Реклама
21:20

Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

20:55

"Все було сплановано": у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

20:22

Чому не можна їсти банани з білими плямами: відповідь вас збентежить

20:20

Вдарять морози: в Україні температура повітря опуститься нижче 0

19:59

"Армія України має воювати асиметрично": експерт розповів, які можливості є в росіянВідео

19:51

РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм: велике місто України під загрозою

19:34

Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

19:26

У мережі з'явилося фото коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла

19:12

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

19:10

Доля ATACMS для УкраїниПогляд

18:57

"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

Реклама
18:37

"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

18:34

Блогерка перетворила обличчя на "надувну подушку": шукає гроші на "скули"

18:25

Помер український актор-колаборант, який отримав нагороду від Путіна

18:14

Ідеальна різниця у віці для щасливих стосунків: які пари не розлучаються

18:05

На якому боці краще спати: нескладні поради, які допоможуть кожномуВідео

17:59

"Польська" модель Гетманцева про оподаткування може знищити малий бізнес - ЗМІ

17:57

Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

17:46

Playboy розірвав контракт із зіркою фільмів для дорослих за підтримку ХАМАС

17:44

Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

17:38

Favbet Foundation передав на Донецький напрямок Nissan Navara

17:38

Людей розстрілювали впритул, убитих грабували: CNN про бійню ХАМАС на вечірціВідео

17:08

Представник Слєпакова прокоментував захоплення артиста в полон бойовиками ХАМАС

17:06

Медведєва жорстко "накрило": йому ввижається "отримання ІДІЛ української зброї"

16:51

Потрібна 1 таблетка: господині розкрили секрет, як прибрати плями з дверцят духовки

16:30

Операція на території Білорусі: Росія готується провести жахливу провокацію

16:19

"Блазень", який бере участь у "клоунаді": Охлобистін брехливо посипав голову попелом

16:15

99% людей відповідають неправильно: надскладна загадка з водою і чашками

16:09

Коли по всій Україні випаде перший сніг: синоптик спрогнозувала дату

16:06

Що не можна позичати 11 жовтня, щоб не було неприємностей: прикмети дня

16:05

Були неправі і жорстокі, але люблю: Собчак відкрито виправдала вбивць-росіян в Україні

Реклама
16:03

"Місяць буде посереднім": 4 знаки зодіаку переживуть жовтень без потрясіньВідео

15:53

"Москва передала озброєння": РФ знала про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль - ГУР

15:41

Прощання з Ніною Матвієнко: повна програма, час, адреси

15:40

Чому доводиться переплачувати за газ: у "Нафтогазі" відповіли

15:20

РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ – РустамзадеВідео

14:59

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в УкраїніВідео

14:55

Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

14:54

РФ створює тіньову армію найманців для війни в Україні: ЗМІ розкрили деталі

14:50

"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

14:17

Як виглядати молодше за свої роки: дерматолог назвала 3 винуватців швидкого старінняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти