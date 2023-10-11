Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

Якщо Сполучені Штати почнуть згортати підтримку, те ж саме робитимуть і в Європі, вважає Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов пояснив, чим загрожує Україні скорочення військової допомоги ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо країни Заходу почнуть скорочувати військову допомогу Україні, це поставить Київ перед необхідністю заморожувати війну, а це зіграє на руку країні-агресору РФ. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Таким чином нас намагатимуться дотиснути до якогось "паскудного миру", оскільки будь-яке заморожування війни може виявитися на користь Росії. Власне, як це вже було в першу чеченську війну, коли після захоплення Грозного чеченськими загонами були змушені підписати Хасавюртівські угоди, але через кілька років, зібравшись з силами, росіяни повернулися і почалася Друга чеченська війна, де розклад вийшов дещо інший", - нагадав Золотарьов.

За словами політолога, для України заморожування війни означає "приречення себе на продовження війни".

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"Для нас нинішня ситуація є дуже небезпечною ще й тому, що союзники дивляться на Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати почнуть згортати підтримку, навіть не припиняти, те ж саме будуть робити і в Європі", - додав він.

Золотарьов зазначив, що поки що кількість тих, хто підтримує надання військової допомоги Україні в США та на Заході вище, але кількість прихильників знижується.

"Республіканці, враховуючи те, яким яскравим популістом є Трамп, грає на суспільних настроях, продаючи прості рішення складних проблем. Але на тлі загальних витрат Штатів (американці лише на обслуговування держборгу США щорічно витрачають близько трильйона доларів) допомога Україні не є чимось обтяжуючим", - додав політолог.

Військова допомога США

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

Сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже в найближчі тижні, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військової допомоги для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

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