У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

Рішення можуть схвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада.

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У Конгресі США готують новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

Сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями. Про це 9 жовтня повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як пише видання, сенатори від Республіканської та Демократичної партій вважають, що в одному масштабному пакеті допомоги є більше сенсу, ніж в декількох, але поменше. По-перше, на їхню думку, це "додасть Україні почуття впевненості". По-друге, це буде краще "з політичної точки зору".

За даними журналістів, рішення можуть схвалити в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада, коли закінчиться термін дії поточного законопроекту про тимчасові витрати.

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Джерело сказало журналістам, що сенатори висловили "обмежений оптимізм" щодо схвалення нового пакету для України. При цьому його остаточний розмір поки невідомий.

Наприклад, Ліндсей Грем з Республіканської партії запропонував виділити $ 60-70 млрд, демократ Річард Блюменталь впевнений, що потрібно дати Україні $100 млрд.

Військова допомога США Україні

Президент США Джо Байден збирається просити у Конгресу надати Україні найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільярдів доларів. Цього пакету повинно вистачити на 2 роки. Байден хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Видання Reuters з посиланням на джерела писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

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