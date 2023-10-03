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Вистачить на кілька місяців: у Пентагоні залишилося $ 5,2 млрд на зброю для України - WSJ

Анна Ярославська
3 жовтня 2023, 07:22 оновлено 3 жовтня, 07:29
Рахунок, який США використали для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній.
Військова допомога США
У Пентагоні на зброю для України залишилося $ 5,2 млрд - WSJ / Колаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців.

Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

5,2 мільярда доларів становить приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США направили в Україну після вторгнення Росії.

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"Рахунок, який США використали для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній", - пише WSJ.

Крім цього рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї в США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 мільярда доларів. Чиновники зазначають, що цього недостатньо для потреб Пентагону.

Ситуація з військовою допомогою США Україні

Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні. На такий крок пішли, щоб збільшити шанси на ухвалення документа.

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на ухвалення бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги України.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер буде дотримуватися своєї відданості народу України і забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - зазначив Байден.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

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