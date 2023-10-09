Війна в Україні може затягнутись на 9 років: військовий аналітик дав прогноз

Українському суспільству і військово-політичному керівництву України треба розуміти, що Росія готова до затяжної війни на виснаження, вважає Агіль Рустамзаде.

https://glavred.net/ukraine/viyna-v-ukrajini-mozhe-zatyagnutis-na-9-rokiv-viyskoviy-analitik-dav-prognoz-10506940.html Посилання скопійоване

Війна в Україні може тривати 9 років / колаж: Главред, фото: 17 ОТБР, Командування об'єднаних сил ЗСУ

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде проаналізував ризики тривалої війни в Україні та розповів, наскільки виправданий прогноз і які реальні ризики затяжної війни.

Експерт наголосив, що після взяття Лисичанська РФ побудувала свою військову стратегію на затяжній війні і війні на виснаження. Він додав, що українському суспільству і військово-політичному керівництву України треба розуміти, що ви маєте справу із затяжною війною на виснаження.

"Тут головне - не кілометри або метри відвойованих позицій, а рівень нанесення військової та економічної шкоди противнику. Давайте проаналізуємо, що відбувалося протягом останніх двох місяців. Яких військово-економічних втрат українська армія змогла завдати Російській Федерації? Думаю, відсотки на два. І якщо зробити акцент на поточній динаміці і тенденції, то я вам скажу, що 2025 рік - це ще не межа", - зазначив Рустамзаде.

Як військово-політичне керівництво, так і всі українці повинні зрозуміти, що без повного внеску армії і держави, кожної людини, без належного посилення економічних і виробничих потужностей, перспектива затяжної війни буде ближчою, ніж реалізація переможного сценарію, вважає він.

Експерт також прокоментував прогнози Німеччини, чи є ймовірність затягування війни в Україні на 9 років.

"Однозначно. Я згоден з цими прогнозами. Без кратного збільшення ваших оборонних можливостей доведеться говорити про такі часові рамки. З цим прогнозом не посперечаєшся. Вам не вистачає ресурсів. Захід надає їх мало, а ви не робите більше для того, щоб самостійно створювати ці ресурси", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Нагадаємо, що РФ хоче використати війну в Ізраїлі проти України. Країна-агресорка Росія спробує використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, щоб просувати свої інформаційні операції, спрямовані на зменшення підтримки України.

У Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною. Подоляк прокоментував виступ диктатора Володимира Путіна на Валдаї з новими заявами щодо причин початку війни з Україною.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.