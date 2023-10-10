У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

Остаточне рішення щодо об'єднання запитів щодо допомоги Україні та Ізраїлю ще не ухвалено.

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Білий дім розглядає можливість включення України в пакет допомоги Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва.

Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалено.

Один з чиновників сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "заблокує" ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але підтримують допомогу Ізраїлю.

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Вищі посадові особи адміністрації Джо Байдена повідомили лідерам Палати представників і Сенату, а також членам ключових комітетів, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після того, як палестинські бойовики з ХАМАС проникли в країну 7 жовтня. Цей запит від Білого дому може надійти вже наступного тижня.

Демократи та республіканці в Конгресі висловили повну підтримку Ізраїлю та пообіцяли, що Сполучені Штати підтримають одного зі своїх найближчих союзників. З такою позицією виступили, зокрема, крайні праві члени Конгресу, які проти подальшої допомоги Україні.

Представники Білого дому та деякі проукраїнські конгресмени вважають, що об'єднання цих двох запитів про допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об'єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Військова допомога США

9 жовтня в Пентагоні закликали Конгрес затвердити додаткове фінансування для того, щоб США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Видання Reuters писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

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