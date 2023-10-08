"РФ піде у великий наступ взимку": політолог описав наслідки, якщо США зменшать допомогу

Новини про послаблення допомоги Україні лише підігрівають завзяття Росії "дотиснути" нашу державу.

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Політолог описав наслідки, якщо США зменшать допомогу/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, Главред

Країна-агресорка Росія може піти у ще один великий наступ в Україні взимку цього року, якщо США зменшать допомогу нашій державі на тлі наближення виборів.

РФ може спробувати використати цей шанс, щоб "дотиснути" Україну. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що у разі зменшення надання допомоги Україні з боку США українські Збройні сили можуть опинитися у дуже важкій ситуації, оскільки значна частина техніки, артилерії надана західними партнерами.

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"Росія спробує використати цей шанс і вирішити все на полі бою. Тому я не виключаю, що на тлі таких новин Росією буде зроблена ще одна спроба великого наступу", – сказав Золотарьов.

Політолог зазначив, що в РФ ще є можливість накопичити резерви, адже їхній військово-промисловий комплекс ще здатний виробляти 2 мільйони снарядів на рік.

"Та й, врешті-решт, 200 танків, хоч це і не порівняти з обсягами, які були у СРСР 80 років тому, коли Челябінський тракторний завод шльопав по 25 Т-34 на добу, але РФ ще робить. Крім того, вони розконсервують старі радянські танки і доводять їх до відносно боєздатного стану. Але танк, навіть якщо він старий – це все одно танк, і не дай Бог зустрітися з ним в полі", – зазначив Золотарьов.

За його словами, новини про послаблення допомоги Україні лише підігрівають завзяття Росії "дотиснути" Україну. Політолог вважає, що спроба наступу – це цілком очікуваний сценарій цієї зими, а навесні буде вже інша реальність.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ситуація з військовою допомогою США Україні

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

У Politico зазначали, що Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні. Білий дім розглядає можливість використання грантів Держдепартаменту для фінансування озброєння для України.

Тим часом Reuters повідомило з посиланням на джерела, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн. Склад наступного пакету військової допомоги поки формується. Планується, що він буде оголошений в Брюсселі в середу, 11 жовтня.

Видання The Telegraph із посиланням на власні джерела повідомило, що Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні. Зазначається, що президент США збирається просити в Конгресу надати Україні найбільший пакет військової і гуманітарної допомоги до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці.

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