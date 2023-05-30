Зняття з військового обліку: хто підпадає і як виглядає процедура

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Є категорії людей, яких виключають з військового обліку і кого можуть повернути.

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Хто підпадає і як виглядає процедура - все описано в документах / Колаж Главред, фото УНІАН та УП

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан подовжені до 18 серпня 2023 року. Але деякі категорії населення можуть бути виключені з військового обліку і не підлягають подальшій мобілізації. Весь процес регулюється відповідними документами.

У них говориться, що не можна мобілізувати чоловіків, яких виключили з військового обліку. Ті, хто знятий з військового обліку за станом здоров'я, вказані в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", але законодавством передбачено більше випадків, коли чоловіка виключають з обліку в ТЦК (в просторіччі – військкоматі), в СБУ або в Службі зовнішньої розвідки.

Кого виключають з військового обліку в Україні

Тут йдеться про такі категорії українців:

призваних або прийнятих на військову службу;

визнаних ВВК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджених за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;

тих, хто досяг максимального віку в 60 років;

військовослужбовців або військовозобов'язаних, які померли;

людей, які втратили українське громадянство.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

2 травня депутати продовжили терміни мобілізації ще на три місяці.

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