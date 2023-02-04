В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: нардеп назвав дату і терміни

Президент Володимир Зеленський найближчим часом внесе до Ради два документи щодо продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні, сказав Ярослав Железняк.

В Україні ще на 90 днів продовжать загальну військову мобілізацію - депутат / УНІАН

Верховна Рада незабаром продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію на території України. Президент Володимир Зеленський найближчим часом внесе відповідні документи на затвердження парламенту. Швидше за все, пролонгація набудуть чинності після 19 лютого і діятиме ще 90 днів. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі парламентарій написав про те, що воєнний стан і мобілізація незабаром будуть продовжені Радою ще на 90 днів. Очікується, що зміни набудуть чинності 19 лютого.

"Верховна Рада найближчим часом знову продовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів", - додав депутат.

Також Ярослав Железняк підкреслив, що президент Володимир Зеленський найближчим часом внесе на затвердження Ради відповідні два закони. Український парламент має їх схвалити вже наступного тижня.

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Мобілізація в Україні: