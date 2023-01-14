Путін готує Росію до воєнного стану та тривалої війни проти України - ГУР

У країні-окупанті Росії проводять заходи, спрямовані на створення умов для проведення операцій, спланованих на початку війни проти України.

Путін готує Росію до затяжної війни проти України - ГУР / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Запущені директором Кремля Володимиром Путіним дії агресора Росії, спрямовані на зміни роботи економіки та військово-промислового комплексу, вказують на підготовку до переведення країни в режим воєнного стану та ведення тривалої війни проти України. Москва намагається створити умови для проведення тих окупаційних операцій, які не вдалося реалізувати на початку повномасштабної військової агресії. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили в ГУР, запущені диктатором РФ Володимиром Путіним заходи з реорганізації економіки і ВПК держави вказують на те, що країну готують до переведення в режим воєнного стану.

"Проведені Путіним заходи з реорганізації економіки і військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан", - зазначили в розвідці.

За даними розвідників, призначення глави Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова новим командувачем військами окупантів в Україні також вказує на створення в Росії умов для реалізації запланованих військових операцій, які окупантам не вдалося реалізувати на початку повномасштабного військового вторгнення.

"Спроби країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційними військами свідчать не тільки про військові невдачі Росії, але і про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни", - підкреслили в ГУР Міноборони України.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що країна-окупант Росія найближчими місяцями може піти ва-банк.

За словами чиновника, у Москви більше немає ресурсів, щоб затягувати війну. На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що, згідно з прогнозами, окупанти РФ найближчим часом можуть спробувати повністю захопити всю Донецьку область. Після цього росіяни, ймовірно, здійснять спробу просування в Запорізькій області. Також окупанти, як і раніше, здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Глава Міноборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може піти в новий наступ навесні. За його словами, окупанти здатні атакувати з південних і східних районів, які раніше були ними захоплені.

Дивіться відео ТСН - у ГУР заявили, що в Росії заборонили виїзд з країни всім військовозобов'язаним

Інші новини: